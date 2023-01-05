雞蛋成本近幾年來不斷上漲，除了生雞蛋價格居高不下，超商的茶葉蛋也喊漲；但醫師表示，民眾不要因為雞蛋價格上漲就不吃，因為雞蛋營養豐富，含有omega-3脂肪酸、大量蛋白質、維生素B12及多種礦物質，另外，雞蛋內的膳食膽固醇不影響人體膽固醇，因此不用擔心膽固醇超標。

北醫泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁分享雞蛋5大營養素對人體的好處，其中，蛋黃的功效強大，因含有對人體有益的omega-3脂肪酸，可減少體內發炎的機率，並降低心臟病、癌症等慢性疾病的風險，還有助於記憶能力。他直呼，一天一顆蛋有益身體健康。

這5大營養素分別為：

1. 蛋黃脂肪有助降低慢性病風險：蛋黃含有健康的 omega-3 脂肪酸，有助於減少體內炎症，並降低患心臟病、癌症和關節炎等慢性疾病的風險，對認知和記憶能力亦很重要。

2. 含有大量蛋白質：蛋白跟蛋黃分別含有3.6克與2.7克蛋白質，可促進人體生長發育和修補身體組織。WHO建議，一般健康的成年人每天需攝入的蛋白質分量約為每公斤體重0.83克。

3. 含有膳食膽固醇：膽固醇是製造維他命D、膽汁和一些荷爾蒙的成分。膳食膽固醇對人體膽固醇影響不大，不用擔心膽固醇超標。

4. 維生素：蛋黃含有維生素B12，人體使用維生素 B12 來協助製造紅血球、保持神經系統健康、增進食慾及幫助蛋白質的新陳代謝，可以預防心臟病及貧血，也只有動物性食物天然含有維他命 B12。

5 礦物質：雞蛋含有鈣鎂鐵磷鉀鋅等礦物質，鈣可鞏固骨骼；鐵能協助新陳代謝；鎂則能讓肌肉正常收縮、神經傳送和保持骨骼健康。

磷有助調節人體的酸鹼平衡；鉀負責保持人體內的電解質平衡；鋅則有助生長、發展和睪丸發育成熟的必需元素，對於神經功能、傷口癒合和維持人體的免疫系統也十分重要。