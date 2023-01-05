白冰冰去年在花蓮跨年晚會上，翻唱日本歌手宇多田光《First Love》，事後引發網友批評「把初戀唱成失戀」，對此，她則是高EQ回應：「證明我的流行敏銳度高」，不過批評聲浪仍不斷，對此，男模唐子元聲援開嗆酸民，讓她坦言：「社會還是有公義」。

白冰冰跨年夜在花蓮飆唱宇多田光神曲《First Love》，卻被網友嘲諷「把初戀唱成失戀」，對此，她倒是樂觀看待，表示始料未及迴響這麼大，往好處想就是證明自己流行敏銳度很高，接著強調網路世代有正有反，不會因為有人稱讚就自負，也不會有人批評就氣餒，只會期許能繼續保持對演藝表演的熱情，不斷引領風潮，創造話題。

男模唐子元發文力挺白冰冰。 （圖／唐子元臉書）

白冰冰凌晨在臉書分享網友貼文及留言截圖，只見男模唐子元看不慣酸民攻擊白冰冰唱《First Love》一事，發文強調她演唱的是日文歌，而且真的懂日文，唱功也沒問題，此外她一直深耕台灣，沒有往大陸發展也沒有負面新聞，更不在劣跡藝人名單內，不懂酸民為何要針對她，讓他難以理解酸民行徑，對於此網友舉動，讓白冰冰窩心表示：「社會還是有公義」。

白冰冰眼見許多人發文力挺自己，讓她窩心表示：「社會還是有公義」。（圖／白冰冰（白雪嬅）臉書）

對此，許多人也在底下留言力挺：「有哪個台灣歌手做出像冰冰姐這樣的態度，下大雨還如此盡力的演出職業水準」、「冰冰姐唱的真好聽，我聽了好幾遍了」、「冰冰姐詮釋first love的演歌式唱腔獨樹一格」、「我覺得超棒的⋯唯一我有點進去看完的跨年表演」。