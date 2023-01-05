宋逸民所主理的藝起發光協會近日風波不斷，昨(4日)宋逸民夫妻打破沉默出面開記者會，引來兩極評價，更有人認為他們避重就輕。對此，外界好奇曾是前教友的阿Ben和徐小可夫妻會怎麼回應？稍早，他們在臉書如慣例曬出祈禱文，寫下：「天父，求祢賜給我屬天的智慧，來拉高自己的眼界；好知道在兩難之間該如何抉擇，做出不會後悔的決定」。

阿Ben（白吉勝）和徐小可過去曾是藝起發光的教友，兩人後來承認早年捐了100萬給教會，並還原當時剛成立時，被告知小組長必須負起帶頭奉獻的責任，便大方捐贈出百萬，但因為在擴堂時感到不安，便決定離開，但阿Ben夫妻強調不會把錢要回來，因為「奉獻是給神，不是給人」。

阿Ben夫妻發文。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

眼見藝起發光近來狂被爆黑料，阿Ben一度喊話說：「該面對的還是要出來面對自己曾經的所作所為⋯跟解釋當時做出決定的起心動念是為什麼？」，並酸協會似乎出動網軍，批評這些留言簡直是「逸起作文」，並反問：「帶風向比稿大賽開跑囉，同時間發文同樣的關鍵字，要不要回覆9大疑問就好」，徐小可則引用聖經說：「我實在告訴你們，如果你們不回轉，變成像小孩子一樣，一定不能進天國。」

昨宋逸民開完記者會後，阿Ben夫婦並未在第一時間回應，今稍早曬出禱告詞，分為三方向，一是「倚靠神的恩手，祝福盡在掌握」；二是引用聖經箴言3:13-15，「智慧，得聰明的，這人便為有福！因為得智慧勝過得銀子，其利益強如精金； 比珍珠寶貴，你一切所喜愛的都不足與比較」；最後向神尋求智慧，希望在兩難中不會做錯誤決定，能夠得到賜福，「因此我要緊緊倚靠祢，用信心聚焦在美好的結局裡」，「讓暫時的起伏不會帶偏自己，始終在蒙福的根基上站立」，吐露目前心情。