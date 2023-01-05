法務部調查局總務處科長邱享坤，涉嫌於去年12月29日上午，在捷運板南線的車廂內扮「捷漢痴漢」，連續以手指觸摸2名女子私處，2女憤而報警逮捕邱男，其中1女才剛滿18歲，目前中正一警分局偵辦中。調查局得知此事感到驚訝，表示邱員行為嚴重已違反局譽，目前正由督察室依法調查，並將召開考績會重懲。據了解，邱可能面臨記大過拔官處分，以靜候檢警調查。

調查局稍候會以新聞稿說明本案處理情形。

警方調查，邱享坤在去年12月29日上午9時20分，搭乘捷運板南線，趁車廂內人潮踴擠，先在江子翠站至龍山寺站途中，用手指觸碰1名28歲女子下體。

邱享坤食髓知味，繼續在龍山寺開往西門站途中，再以手指觸摸1名18歲女子的下體，2名被害人不甘受辱，報警處理。

中正一警分局忠孝西路派出所接獲報案後，即在捷運台北車站逮捕邱享坤。據了解，邱享坤辯稱當時他低頭滑手機，可能是不小心碰觸到，否認有伸鹹豬手猥褻2女。，但2據了解，警方已調閱車廂內監視器畫面，發現邱站在2女 旁邊，2女分別有轉頭瞪他、走開的動作，加上2女與邱並不認識，沒有誣陷邱員的理由，由於2女指證歷歷，堅持提告。警方近日將把全案函送台北地檢署偵辦。

至於邱男行為是涉性騷擾還是強制猥褻，將由檢察官來認定；強制猥褻罪是6個月以上5年以下徒刑、性騷擾罪則是2年以下徒刑。

55歲的邱享坤，曾是前調查局局長張濟平秘書、新北市處雙和站組長、板橋站副主任、新竹縣站副主任、調查局長秘書室機要科長，目前擔任總務處科長，被視為明日之星的他，沒想到爆出捷運猥褻醜聞，消息傳出，令調查局上下一片譁然。

目前調查局政風與督察系統已介入調查，邱男將面臨記大過、調離現職處分，以靜候檢警偵查、調查局內部調查。