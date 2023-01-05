調查局官員邱享坤去年12月29日上午9時許，在捷運江子翠站到龍山寺站，列車運行途中，以手指碰觸女乘客私處，女乘客閃躲後，邱又對一名剛從龍山寺捷運站上車，18歲的女子下手，2人被害後隨即報案，警方在台北車站逮捕邱男，由忠孝西路派出所依強制猥褻罪送辦。

54歲邱男擔任調查局官員，2名女性指證歷歷，他卻拿出證件，否認有猥褻行為，並稱當時是在滑手機，另一手抓住把手，並沒有碰觸到2名女子，警方已調閱車廂內部的畫面，釐清犯案的過程。

27歲報案女子則稱，當時列車正由江子翠開往龍山寺，遭侵犯後隨即閃躲，當列車進入龍山寺捷運站後，邱男又對一名剛上車的18歲女子，以同樣方式碰觸下體，2人決定不再隱忍，透過對講機通報列車長，警方獲報後，在台北車站守候，並攔下邱男送辦。

邱男第一時間否認犯案，不過2人同時指控他以手指碰觸私處，警方依規定先拍照、製作筆錄，依強制猥褻罪嫌送辦。

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