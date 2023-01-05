本土疫情升溫，昨突暴增3萬多例確診，胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，2周後就過年了，國外流行的新變株XBB.1.5傳播力更強，民眾過年返鄉恐讓家庭傳播的機會遽增，若想快樂過年必備快篩、疫苗和口罩這3寶。另他也建議大家這周有空就去打疫苗，因為疫苗接種2周後效果最佳，從今天起算2周剛好就是小年夜（1月20日）。

黃軒今天在臉書上分享，最近一周的確診案例，BA.5占比從82%降到62%，BQ.1和XBB等新變異株占比增加，其中國外流行的新變種XBB.1.5病毒株，因為和人體細胞受體ACE2有更高的結合親和力，不僅能更容易鎖定人體細胞，還具有「更黏」的特性，計算其指數成長的速度，比之前任何病毒都要快，再加上大家過年返鄉增加，家庭傳播的機會恐遽增。

黃軒表示，疫情快速擴散的原因，除了病毒具有更高的傳播力，9成的人屬於無症狀或輕症以外，也有可能是因為自主快篩意識低落導致，除了出國或接觸入境者外，去過人多擁擠的場所，都有確診風險，因此經常出入高風險場所的人應養成定期快篩的習慣，保護自己和身邊的人。

黃軒指出，感染新冠肺炎的症狀與感冒雷同，導致不少輕症或無症狀的人誤以為自己只是著涼感冒，繼續照常生活，可能因此成為「超級傳播者」而不自知，因此有許多專家建議，新冠在地球上的危機尚未解除，任何聚會聚餐前可做快篩，這樣可以減少很多無知的超級傳播鏈。

黃軒說，早點快篩出感染新冠肺炎，對於高風險族群的好處很多，因為早知道確診，就能早用藥。而現在已有許多研究發現，在病情一開始就使用抗病毒藥物，在高風險族群身上是可以具體降低死亡率的。

黃軒表示，要預防農曆新年的感染潮，還是得要靠完整接種疫苗，建議大家最好在這周快去接種，因為打疫苗後2周剛好是疫苗保護力最佳的時候，也就是今年農曆春節期間，這樣就能發揮很好的保護效果。

黃軒也說，疫情最近又升高，今年過年送給長輩最好的年節禮物，除了紅包，就是快篩陰性和疫苗接種證明，同時也要記得戴好口罩，特別是前往一些人潮眾多且擁擠的地方，才能保護自己和家人。