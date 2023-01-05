清水警分局沙鹿所日前凌晨2時許，接獲民眾報案，指稱北勢東路某棟出租大樓疑似有人情緒不穩。（警方提供）

女子獨坐頂樓女兒牆情緒不穩，警消齊力搶救：「我們陪妳哭」。

台中市清水警分局沙鹿所日前凌晨2時許，接獲民眾報案，指稱北勢東路某棟出租大樓疑似有人欲輕生。警員蔡瑞修、蔡明昌與彭宜平獲報立即趕抵現場，同時消防救護也到達現場；經警方柔性喊話及警消一擁而上，將女子及時抱住成功救護，並將女子強制就醫，救回女子寶貴的生命。

警方指出，當警方獲報到達現場後，逐一清查各樓層，均未發現有輕生者踨跡，後續接獲通報，有人坐於五樓陽台女兒牆，警方與消防人員立即衝上頂樓，發現1名女子情緒不穩，情況十分危急，因女子不願警方靠近，警方只好保持距離柔性喊話。

警方安撫表示，「我們聽妳說，妳要哭、我們陪你哭…」，用心安撫女子情緒及轉移注意。另一邊救護人員慢慢靠近，見時機成熟，一手拉住該女子，警消人員隨即一擁而上，抱住女子及時成功救護渠生命，並將女子強制就醫。事後家屬感謝警消人員及時救援，救回女子寶貴生命。

清水警分局沙鹿所長廖俊強強調，生命無價，遇有周遭親友或自身需要幫助時，可撥打24小時專線：1925（依舊愛我）、1995生命線或1980張老師專線，另若有需要協助時亦可隨時撥打110報案電話。

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