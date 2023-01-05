終於踏進了全新的2023年，而在過去的一年間，也是發生了不少巨大的變化，像是疫情在全台大爆發後，又轉趨緩和，也開始放寬防疫、室外免戴口罩，緊接也開始開放邊境，讓民眾終於能出國旅遊，同時消費者在購物時，也不在僅著重性價比的VP值，而是更關心價值感受的VP值，而在新一年的第一個周一，就與讀者們也一同回顧2022年 大之「最」科技趨勢，一起感受科技也在共同進化的美好、便利生活，也一起跟上現在最夯的3C、家電產品。

Panasonic全新的電子衣櫥，定價3萬8900元。（Panasonic提供）

目前疫情仍然還未完全停止，而在這防疫期間，民眾都開始習慣了每天消毒及清潔外出衣服的時間，因此陸續迎來了不少電子衣櫥引進台灣，包括LG、三星及Panasonic的電子衣櫥都成為了消費者的夢幻逸品，只要走進家裡，把外套、大衣都放進衣櫥，以高溫蒸氣來平整衣服、烘乾、除味，方便簡單之餘，也免卻常要去乾洗店的費用，相當適合常下雨的台灣，以及愛吃烤肉、火鍋等重味道美食的台灣國民。

現在消費者比起過往更講求CP值，加上不少民眾已在疫情間養成宅在家的習慣，而且近年更是房屋交易的高峰期，據室內設計師透露，目前房子的裝潢時間排程都至少要等上半年以上，年輕族群更會選擇與家中風格一致的家電，因此也帶動了家電外觀客製化等美學家電的風潮，像三星就推出了多色面板的智慧冰箱，而LG也在去年隆重推出了Objet Collection調和美學家電系列，打破黑白灰的刻板印象，祭出了多色系的豐富家電產品，包括nstaView敲敲看門中門冰箱、LG WashTower AI智控洗乾衣機等，都推出了獨特的色彩以方便配合正流行的自然色系的居家設計。

LG InstaView敲敲看門中門Objet Collection，定價13萬9000元。（LG提供）

LG WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection，定價12萬9000元。（LG提供）

BOSCH Heat Pump速效乾衣機，定價6萬2900元。（BOSCH提供）

LG 16公斤免曬衣乾衣機，原價4萬9900元。（燦坤提供）

台灣向來氣候都非常潮溼，特別住在北部的民眾更是感覺一年四季都是雨季，因此越來越多消費者投入購買乾衣機，或更換成洗脫烘衣機，一來方便不用晾曬衣服，二來還能以高溫除菌保護健康，據通路綜合觀察，洗脫烘三合一的洗衣機正是大趨勢，一來只需一台洗衣機的空間，即能完成兩台機器的工作，二來也能省下分開購買洗衣機或乾衣機的錢，不過空間足夠的話，還是建議購買Heat Pump型的除溼型乾衣機，不僅可烘更大量的衣服，同時Heat Pump技術也能更保護衣物、不縮水受損，可是家事好幫手。

石頭科技掃拖機器人三代 S7 MaxV Ultra，原價5萬9999元。（蝦皮購物提供）

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI，定價3萬6900元。（momo購物網提供）

GLASSBOT W1 PRO，定價1萬4900元。（ECOVACS提供）

掃拖機器人已經不能滿足被科技寵壞的消費者，因此不少品牌都推出了集合自動集塵、自動洗拖布，甚至是自動烘乾拖布的掃拖機器人，像是石頭科技的S7 MaxV Ultra，就主打全自動仿真人手洗拖布，拖完地後更會自動將機器人拖布方向，朝外抬起使其自然風乾，而ECOVACS的DEEBOT X1 OMNI就結合了自動集塵、拖布清洗、補水、地板殺菌與全機熱風烘乾五大功能，拖布更使用市場唯一添加銀離子達成殺菌、除臭雙重功效，最後更可以熱風烘乾保持乾爽，最後還有Xiaomi掃拖機器人 X10+，同樣擁有自動清洗抹布功能，能以強大水流噴洗清潔盤快速浸溼拖布，高速旋轉與刮擦拖布上的污漬，最後以自動旋轉脫水、再支援快速熱風把拖布烘乾，可是懶人一大福音。

除了掃拖機器人以外，就連窗戶現在也能由擦窗機器人代勞，像ECOVACS就推出了全新的GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人，避免清理窗戶的麻煩、以及爬高掉落的危險，也免卻請清潔人員處理，只要插上電，就能以以業界首創的雙向交叉式自動噴水系統，一次即可擦拭20平方公尺的大面積玻璃，更有能透過智慧探測窗戶邊緣，確保機器不掉落，同時還有自動隨時將吸力補回的智慧系統，斷電也有30分鐘可持續吸附，及可承受80公斤的繩索與意外保險，使用時也更安心。，一機即能把窗戶擦乾淨。