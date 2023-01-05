OPPO於元旦開賣了全新Reno8 升級版，容量提升之餘，更採全新輕奢緞面金色髮絲紋設計，同步更公開了在OPPO INNO Day 2022中發表的Find N2摺疊手機，預計有機會在三星獨占的摺疊手機市場分一杯羹。
OPPO則相繼推出升級版的Reno8系列，此次不僅把容量升級至12GB+256GB，更延續了旗艦級影像系統、超級動態夜景等規格，更為了迎接新年，特別帶來了全新輕奢緞面金色髮絲紋，相機也搭載OPPO與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件，並結合DOL-HDR技術，感光面積提升28%、進光量提升64%，不管白天黑夜都能拍出美照，而且因提高至12GB RAM，所以就連遊戲的處理也能更流暢。
同步OPPO也在台灣首度展出OPPO INNO Day 2022中發表的Find N2摺疊手機，內螢幕採水滴型收折方式，摺疊的摺痕也比較不明顯，而且尺寸小、重量輕，一手即能輕鬆操作，還有全新的「懸停應用」以快速使用相機、追劇APP等功能，OPPO也透露目前已在考量在台上市的機會，讓消費者能有更多的摺疊手機選擇。
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