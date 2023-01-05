終於踏進了全新的2023年，而在過去的一年間，也是發生了不少巨大的變化，像是疫情在全台大爆發後，又轉趨緩和，也開始放寬防疫、室外免戴口罩，緊接也開始開放邊境，讓民眾終於能出國旅遊，同時消費者在購物時，也不在僅著重性價比的CP值，而是更關心價值感受的VP值，而在新一年的第一個周一，就與讀者們也一同回顧2022年 大之「最」科技趨勢，一起感受科技也在共同進化的美好、便利生活，也一起跟上現在最夯的3C、家電產品。

三星Galaxy Z Flip 4，定價3萬888元起。（三星提供）

說到現在最潮的手機，想當然就是每部韓劇都會出現的摺疊手機，只要最近有到過韓國旅遊，更不難發現現在不少韓國年輕人手上都拿著三星的摺疊手機Galaxy Z Flip 4，特別是女生拿在手上就像粉餅一樣漂亮，還能搭配珍珠鍊子的配飾，而且自拍時也不再需要帶自拍棒，只要翻開手機放在平面上、用手比個「5」，即能輕鬆與朋友拍下出遊照，而商務人士則是偏好Galaxy Z Fold 4，不少都會在地下鐵通勤時打開回訊息或看影片，想要跟上最潮、最韓的手機熱潮，果然非三星摺疊機莫屬。

Dyson Zone空氣清淨耳機，目前預計將於本月起陸續在大陸、美國等地率先上市。（Dyson提供）

雖然說現今不少消費者都有使用耳機的習慣，但作為科技發展先驅的Dyson，就在年末發表了全新的Dyson Zone空氣清淨耳機，不僅能播放50小時的音樂，或4小時的空氣淨化及音樂播放功能，可在3小時內充電至100%，其配備了可拆卸的面罩，能將淨化的空氣送至佩戴者的口鼻，更採雙麥克風使用了波束成形及降噪技術，可帶來清晰的通話、錄音和語音控制功能，在需要通話時只需把磁吸式面罩拿下即可，目前預計將於本月起陸續在大陸、美國等地率先上市。

蘋果的Apple Watch Ultra，定價2萬5900元。（蘋果官網）

宏碁Aspire Vero環保筆電，配備14吋及15.6吋Full HD螢幕，從機身到包裝以環保3R的概念打造。（宏碁提供）

說到去年最突破的智慧手表，就非蘋果的Apple Watch Ultra莫屬，其可說是專為運動愛好者而設計，其擁有Apple Watch有史以來最防撞的航太級鈦金屬製造表框，更新增可自定化的「動作」按鈕於左側，方便在各種運動時啟動或紀錄數據，加上日前終於正式推出了提供進一步潛水功能的Oceanic+ APP，能讓休閒水肺潛水員將日常佩戴的Apple Watch，帶到以往無法潛下的40公尺，還提供先進潛水電腦的所有主要功能特色、潛水計劃功能，以及全面的潛水後體驗，基本方案為免費，假如需要減壓追蹤、身體組織負荷、位置規劃功能和無限日誌容量等更多功能，就需要付月費330元、或年費2590元 ，同時提供「家人共享」方案年費3890元，讓5人一起使用。

OSIM寶可夢款萌力暖摩枕，共皮卡丘、小火龍、卡比獸 3款，原價4680元。（OSIM提供）

說到去年一大趨勢之一，當然少不了永續環保的議題，不少科技品牌都推出了「最」環保的產品，像宏碁就帶來了全新的Aspire Vero環保筆電，配備14吋及15.6吋Full HD螢幕，延續了前代產品對環境友善特色的訴求，從機身到包裝以環保3R的概念打造，更搭載最新12代Intel Core處理器，並通過Intel Evo平台認證，此次更推出深海藍配色，以迎合保護環境、海洋等概念，全機身摸起來觸感與金屬機身對比起來，質感更佳之餘，重量也來得比一般型筆電輕，可是新一年的筆電新選擇。

近年因著防疫而養成的宅家習慣，同時也帶動了按摩椅及按摩用品的銷量有著明顯的成長，據百貨業者表示，按摩椅在年末時更是有著雙位數的成長，而小資族也熱愛購入小型按摩沙發，租屋族則是偏好小型或能手持的按摩工具，像是按摩筋膜槍、放在辦公椅背的按摩枕等，正好OSIM也趁勢追擊推出瘋迷全球的寶可夢款「OSIM萌力暖摩枕」，結合了按摩與抱枕的特色，還能無線使用按摩功能更方便。