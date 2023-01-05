新北市市長侯友宜元旦文告喊出「我們絕對不是強國的棋子」，引發政壇熱議，是否參選2024總統成各界焦點。國民黨立委李德維認為，侯身為藍營民調第一，確實有展現企圖心的必要，他願意談兩岸和國際是好事；至於國民黨主席朱立倫是否會跟侯爭總統提名而起衝突？李則直言「不擔心」，因為朱一再講他會提最強候選人，朱也真的很希望國民黨贏，相信藍營2024能跟2022一樣團結。

李德維今（5）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，侯友宜以前確實較少談到兩岸或國際議題，元旦當日所言的「強國」，究竟是美國還是中國大陸，侯也並沒有詳細表達，但他確實有必要把他對中華民國、台灣的看法逐漸講出來，這樣的轉變是好事。

李德維直言，藍營上下真的很希望國民黨2024能贏，侯友宜現在是民調第一這點無庸置疑，故他本就該展現這方面的企圖心，或是考慮「承擔」；未來若有更好的人選當然也不必排斥，但至少到現在為止侯是最強的。

談到黨內是否將引爆「朱侯之爭」？李德維則坦言「不擔心」，因為朱立倫一再重申自己會提最強候選人，朱一定也很希望國民黨贏，在「讓國民黨贏」這個希望氛圍下，他並不擔心朱與侯友宜間會有狀況發生。像這次2022九合一大選國民黨就非常團結，打出「區域聯防」策略，北部以侯為主、中部以台中市市長盧秀燕為主，最後的結果不僅能看出戰略成功，更可見藍營的團結；他相信藍營2024也會像2022一樣團結。