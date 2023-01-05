和勤(1586)2022年12月合併營收2.06億元，月增3.52％，年減17.3％；累計2022年營收25.39億元，年減3.98％。2022年經歷大陸封控、全球電子產業庫存調整的衝擊，和勤仍然在汽車零件及新產品出貨成長，全年營收接近歷史新高，為歷年次高，預期2023年汽車產業回溫、電子產業庫存去化告段落，營運將回到成長軌道。

12月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.69億元，佔比81.95％；硬碟機構件（VCM Plate）0.21億元，佔比10.40％。汽車零件出貨旺季，公司備有足夠的庫存因應，克服解封初期的確診潮，汽車零件12月營收保持月增表現；硬碟（HDD）零件預期今年第2季將恢復正常出貨。

和勤近年與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，爭取更多零件品項以及日、韓系車廠零件訂單，新能源車零件也與美系電動車大廠及大陸各大品牌車廠同步成長，2022年全年車用零件營收創下歷年新高，在汽車產業的晶片荒完全解除後，今年各大品牌車廠的出貨將回復正常水準，加上新能源車發動機的定子、轉子零件逐漸放量，車用零件營收再創新高可期。

非車用領域的高毛利量產件出貨也在2022年大幅成長，包括建築工程結構件、感測器零件、電池殼組等新產品對營收貢獻大增，淡化硬碟業務的影響。今年首季陸續還會有軍警零件等新產品量產，硬碟零件也將於第二季恢復正常出貨，和勤還將積極往先進領域的電子機構件轉型，包括半導體產業、散熱系統、傳感器等領域，開拓硬碟之外的高階電子零件市場。

大陸全面解封之後，和勤中國廠區在12月也面臨一波確診潮，不過公司庫存足夠因應，出貨並未受到影響。目前農曆春節前的訂單出貨無虞，目前積極備貨春節後的訂單，正面看待疫後市場。