一年一度的CES電腦展即將於美西時間1月5日揭幕，預計將有超過3000家全球品牌共襄盛舉參加，展示最先進的消費電子產品。今年的主題依舊包羅萬象，從5G、電競遊戲、Web3雲端服務、資料安全、太空科技、車用電子、至智慧醫療等。群聯(8299)搶先在CES揭幕前夕，大秀新世代PCIe 5.0高速傳輸解決方案，掌握科技發展趨勢商機。

疫情改變了全球的生活與工作型態，也刺激了高速資料傳輸與儲存的需求。群聯於今年CES展出全系列PCIe 5.0高速傳輸與儲存解決方案，包含搭載群聯獨家的I/O+技術的旗艦PCIe 5.0 SSD控制晶片PS5026-E26、效能超過前一代2倍以上的企業級PCIe 5.0 SSD控制晶片X系列技術預覽、以及專為伺服器與車載系統打造的PCIe 5.0 Retimer訊號強化IC PS7201，全方位助力全球客戶打造PCIe 5.0高速傳輸與儲存生態鏈。

群聯電子執行長潘健成表示，CES電子展不僅是全球的科技盛事，對群聯而言更是展現技術肌肉的機會。群聯透過展示最新的PCIe 5.0高速傳輸與儲存方案，包括適合電競與數位創作的旗艦PCIe 5.0 SSD控制晶片PS5026、最高連續讀寫效能預計超過14GB/s的企業級PCIe 5.0 SSD儲存方案X系列技術、以及內建16-lanes的PCIe 5.0 Retimer 訊號強化IC PS7201，都將承襲延續群聯在高速傳輸產業的領導地位，也將正面挹注群聯未來成長動能。

IDC研究副總裁Jeff Janukowicz強調，隨著PCIe Gen5的演進發展，產品研發愈趨複雜，因此需要具備獨創遠見且有專業研發能力的公司才能勝任。透過這些最新的NAND控制晶片研發，群聯充分展現技術創新以及系統整合能力，未來也將持續積極正面影響整體SSD生態鏈。