無法留下明星游擊手波格茲（Xander Bogaerts）及馬丁尼茲（J.D. Martinez），就注定紅襪在這個休賽季的補強以失敗收場，不過還好他們立即止血，根據《今日美國》記者奈騰蓋爾（Bob Nightengale）報導，紅襪將與陣中另一強打狄弗斯（Rafael Devers）完成11年價值3.32億美元的合約，這也是隊史最大張的頂級合約。

4日紅襪才向狄弗斯遞上1年1750萬美元合約，避免雙方走進仲裁法庭，豆城軍似乎還需要時間來決定是否端出長約，綁住這位2屆全明星強打，但紅襪並沒有考慮太久，確定留住狄弗斯職業生涯最巔峰的時期，等到這份合約走完，狄弗斯將會來到37歲的年紀。

26歲的狄弗斯在去年賽季繳出2成95打擊率、27支全壘打及88分打點，OPS值來到強打等級的0.879，不過狄弗斯並不是以防守見長的球員，未來有可能將移防一壘或是轉戰DH位置，但不管怎麼說，狄弗斯已經成為大聯盟史上最高薪的三壘手，超過馬恰多（Manny Machado）的10年3億美元合約。

同時這也是紅襪隊史所開出的最大張合約，也是繼崔伊騰納（Trea Turner）、賈吉（Aaron Judge）後，在這休賽季所簽下的第3份價值3億美元的合約，若算上尚未達成協議的柯瑞亞（Carlos Correa），將成為史上簽下總價3億美元合約最多的一個休賽季。