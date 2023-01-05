一般人認為凶宅房價會比較便宜，不過新北市汐止區樟樹一路某間住宅發生兒子、媽媽先後輕生的憾事，該物件維持最後遭遇火警的狀況、完全沒有整修，權狀為34.4坪，房仲PO文開價998萬元，引發網友討論，有網友直言「這個價格人比鬼兇」。

一名房仲在臉書買賣凶宅社團發文，刊登1筆電梯大樓事故屋物件，開價998萬、權狀34.4坪，格局為3房2廳1衛位在4樓，屋齡則為25.8年。該名房仲透露，這筆物件兒子先輕生，媽媽5年後也在同一間臥室輕生，卻意外導致火災發生，屋內仍維持原況未整理。

但不少網友認為該凶宅的價格不合理，「這個價格人比鬼兇」、「故事很感傷，但看到價格更感傷」、「25年屋，燒過，汐止，4樓，賣998萬？ 這反串嗎？」。

一般人聽到凶宅都退避三舍，但凶宅大約是市價的5至6折，通常價格低檔，就會有人接手，值得注意的是，幾乎所有銀行都拒貸凶宅，因此購屋者須全額付清，無法申辦貸款。

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