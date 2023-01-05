網紅鳳梨（吳泓逸）過去曾以台味直播走紅，加上幽默又搞笑的形象受到大批網友喜愛，目前正與「秘書」歐菈穩定交往中的他，經常在社群媒體上公開放閃。怎料，前晚打算與女友玩cosplay時，卻被媽媽意外撞見，讓他回想起尷尬的過程仍久久無法釋懷。

鳳梨在4日時發文，表示「想起昨晚的突發狀況….我至今依舊耿耿於懷…久久無法自我」。接著透露3日晚間他與女伴在房間時已各自洗好澡，想著最近因工作太忙、壓力太大，想來個cosplay解放一下，沒想到當他們「漸漸融入女秘書被老闆用各種無理要求懲處時」卻突然從樓梯間傳來急促的腳步聲，之後就有人開始敲門，在床上一絲不掛的鳳梨便趕緊起身圍上浴巾應門，開了一小門縫發現是媽媽的臉，便問她怎麼了。

後來才知道鳳梨的家是兩棟合併的建築，媽媽因聽見疑似吵架的聲音，便連忙跑過來查看情況，而媽媽看到他脖子上有幾條紅紅的抓痕時，還想推開門勸阻，但一看到女伴趕緊抓被子蓋住赤裸的身體，媽媽才緩緩地轉過身看著他們，並走道樓梯口說「我剛應該是聽錯了…你們繼續」，但當下鳳梨的熱情已瞬間被澆熄，尷尬的畫面仍讓他記憶猶新、徹夜難眠。

網友看到後紛紛表示：「為什麼我覺得你很適合寫劇本」、「下次扮演聾啞女僕」、「鼠母表示:修幹咖小聲欸啦」、「沒意外的話馬上要出意外」、「下次在門口貼個辦事中請勿打擾的告示牌」、「安內房子隔音不行」、「跟你們家藍貓一個臉」、「旁邊那隻是親生的吧」。而女友也在留言底下中出面，不好意思的表示：「下次只能靜音模式了」，鳳梨則表示：「我現在畏縮在客廳角落吃飯還瑟瑟發抖」令眾人忍不住捧腹大笑。