周三美股陷入震盪，三大指數午後由跌轉升，終場以小漲作收，為今年以來首度收高，打破連續兩天的跌勢。投資人消化了聯準會發布的12月會議紀要，內容顯示該央行決策官員雖認同放緩升息步伐，但仍將維持積極抑制通膨的政策立場。儘管聯準會重申利率將在今年進一步升高，但債券殖利率下跌。

費城半導體指數大漲近3%，表現亮眼，台積電ADR漲3.1%。聯電、日月光ADR漲幅均超過2%。彭博援引知情人士報導，因大撒幣效果不彰，以及新冠疫情重創經濟，中國政府可能暫停大舉補助半導體產業的計畫。

美股早盤開高，但在兩項重要經濟數據發布後一度反轉下跌。美國去年11月職缺數超出預期，顯示在央行升息抑制通膨之際，美國勞動力市場仍然強韌。但另一方面，ISM數據顯示美國製造業在經歷30個月的擴張後連續兩個月陷入萎縮，顯示升息可能正在減緩經濟。

投資人消化了這些數據後，美股盤中反彈，但聯準會12月會議紀要釋出鷹派訊號，即使這場會議將升息幅度縮小至50個基點，使大盤漲幅回吐。聯準會的會議紀要亦顯示，該央行擬將利率維持於高點，直到有足夠的數據證明通膨已經降溫。

接下來市場將密切關注周五發布的非農就業報告，以獲取更多有關升息期間經濟如何表現的線索。消費品公司Walgreens Boots Alliance和Constellation Brands排定於周四盤前公布季報。

★主要指數

道瓊指數漲133.40點或0.40%，收33,269.77點。

標普500指數漲28.83點或0.75%，收3,852.97點。

那斯達克指數漲71.78點或0.69%，收10,458.76點。

費城半導體指數漲68.47點或2.74%，收2,569.46點。

★消息

聯準會發布12月會議紀要，內容顯示決策官員普遍認為有必要繼續抗擊高漲的通膨，並認同在取得更多進展之前應繼續升息，以及利率必須維持在較高的水準一段時間。此外，該紀要顯示沒有一位決策官員認為2023年有必要降息。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周三強調繼續升息的必要性，他預測政策利率應會在升至5.4%時停下升息步伐。

市場人士現在認為聯準會在2月升息25個基點的可能性為68.8%，但仍然認為到6月時，利率就會在升至略低於5%時到頂。

ISM美國去年12月製造業指數為48.4，低於市場預期48.5與11月的49。

美國勞工部公布11月職缺和勞動力流動報告（JOLTS）報告，去年11月職缺數為1045.8萬個，超出市場預期的1005萬個，前月1033.4萬。

美國各交易所成交量總計為113.5億股，而過去20日均量只有108.3億股，因逢聖誕節和新年等節日導致交投清淡。(2-1)