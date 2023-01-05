★分析

儘管聯準會12月會議紀要的內容並不令人意外，但市場似乎一直在期待有跡象顯示聯準會至少有在考慮放鬆其政策緊縮力道。NFJ Investment Group LLC投資組合經理Burns McKinney表示，市場就像一個孩子要冰淇淋吃，雖然父母拒絕了，但孩子一直在要，孩子（市場）仍然認為他會得到冰淇淋，只是不像之前所想的那麼快。 McKinney並表示聯準會官員擔心無端放寬金融環境會使他們對抗通膨變得更困難，這個會議紀要證明聯準會官員的這個擔憂。

Morgan Stanley Global Investment Office模型投資組合構建部門主管Mike Loewengart表示，聯準會的會議紀要明確地提醒投資人在2023年利率全年都將維持在高點。在就業市場仍然強勁的情況下，對抗通膨仍然是聯準會的首要之務。最重要的是，即使我們進入了新的一年，但去年市場的逆風依然存在。

Bleakley Financial Group 的 Peter Boockvar表示，聯準會可說是多箭齊發，他們希望放緩升息步伐，但不希望市場開起派對導致金融環境轉為寬鬆，他們想要緊縮、想要擊潰通膨，但他們不想要讓經濟陷入衰退。

B. Riley Financial首席市場策略師Art Hogan表示，市場陷入觀望。在結束各方面都非常糟的一年後，投資人對於砸錢進場總是會感到不安，至少在過去兩個交易日都能看到這個情況。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，房地產股漲2.28%，表現最佳，其次為原材料股漲1.74%。能源股微升0.06%，漲幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲8.57%，收在7,551.32點。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果漲1.03%，微軟跌4.37%，亞馬遜跌0.79%，Alphabet跌1.17%，特斯拉漲5.12%，Meta漲2.11%，網飛漲4.90%。

道瓊指數成分股方面，波音漲4.22%，表現最佳，其次為Salesforce漲3.57%。微軟跌幅最大，其次為UnitedHealth跌2.73%。

主要晶片股全漲，美光大漲7.60%，高通漲4.04%，德州儀器漲3.65%，英特爾漲3.55%，輝達漲3.03%，應用材料漲2.67%，恩智浦漲1.88%，超微漲1.00%。

★焦點股

美光大漲7.60%，收在54.20美元。中國可能將暫停對國內半導體產業大撒幣的計畫，帶來提振。此外，數位分析師看好記憶體晶片產業將觸底，大和資本市場重申給美光的「買進」評級，並維持65美元目標價不變，這意味著與周二收盤價相比仍有29%的上漲空間。

京東在美掛牌股票飆漲14.7%，在那斯達克100指數中漲幅最大，其他中概股亦表現強勁。投資人看好中國後疫情時代的復甦前景，以及中國政府批准重慶螞蟻消費金融公司增資，市場臆測螞蟻集團最快可能在2023下半年重啟IPO。持有螞蟻22%股份的阿里巴巴在美掛牌股票大漲12.98%。拚多多漲7.73%。

微軟重挫4.37%，收在229.10美元，瑞銀看衰微軟Azure雲端事業的增長前景，將其股票評級從「買進」下修至「中性」，並將其目標價調降至每股200美元。

Salesforce漲3.57%，收在139.59美元，該雲端軟體公司宣布重組計畫，將裁員10%，並關閉部分辦公室，稱之前雇用太多員工，以及客戶支出變得謹慎。

儲存設備大廠威騰電子盤後股價大漲逾8%，彭博援引消息人士報導，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）已經重啟與威騰電子的合併談判。

★台股ADR

台積電ADR漲3.09%，收76.32美元，換算台股價格為468.82元。

聯電ADR漲2.12%，收6.75美元，換算台股價格為41.46元。

日月光ADR漲2.56%，收6.42美元，換算台股價格為98.59元。

中華電信ADR跌0.51%，收37.09美元，換算台股價格為113.92元。(2-2)