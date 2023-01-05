歐洲股市周三收在連續第三個交易日的上漲；此前法國公布通膨數據低於預期，以及較佳的歐元區商業活動資料，皆提振了市場人氣。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲6.01點或1.38%，為440.19點，法國CAC 40指數上漲2.3%，兩個指數都來到近3周新高。

周三公布的終值數據顯示，歐元區上個月綜合PMI的萎縮程度低於預期，顯示歐元區的衰退可能沒想像中嚴重。

同時法國公布初值數據表明，上個月的通膨已從前一個月創紀錄高位回落。

Hargreaves Lansdown資深投資和市場分析師Susannah Streeter說：「這延續了物價放緩速度快於預期的說法，對於歐元區來說是好消息，因為這減輕了消費者和企業的壓力」。

而在歐股收盤後，聯準會公布了上次的議息會議紀錄。

歐股在周二的表現優於美股，顯示投資人對歐陸股市的興趣，可能正在升溫。

線上交易平台IG的首席市場分析師Chris Beauchamp說：「多年來，只買美國股票的行為都是愚蠢的，現在也許有跡象顯示，非美國股票正在重新回歸」。「看起來，投資者更熱衷於把資金投向大西洋的這一邊」。

Stoxx 600指數在新年的前三天，累計上漲3.6%，部分是得益於天然氣期貨價格的放緩，以及對中國後疫情時期復甦的寄望，儘管中國目前染疫人數激增。

在中國有較多業務的奢侈品股，例如LVMH集團和歷峰集團(Richemont)分別上漲5.0%和2.4%，股價分別站上738歐元和130瑞朗。

經濟敏感的金融公司，例如銀行股和保險股皆分別上漲2.5%和2,3%。

在上調2022年財測展望之後，瑞士能源公司BKW升3.8%，報133瑞朗。

由於油價和基本金屬價格下跌，大宗商品股份量較重的英國富時指數僅漲0.4%，表現落後於歐洲其它夥伴股市。