陳姓國小特教班老師2019年未經同意在教室裝攝影機，他遭校方申誡1次懲處，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，陳擅自在教室內裝設攝影機將此9名學生帶教室內上課及活動之情形予以錄影保存，已侵害隱私權，校方處分沒有違誤，駁回訴訟。可上訴。

學校在2019年10月31日接獲陳情調查後，發現陳在教室內裝設攝影機，經教師成績考核委員會審議後，決議依教師成績考核辦法給予「申誡1次」之懲處，國小核定後作成處分。

陳不服提告，辯稱他裝設攝影機係中性行為，有釐清紛爭、避免學生、教育人員蒙受冤枉之功能，且裝設地點明顯可見，均是拍攝上課內容，相關錄影、照片亦無外流，沒有侵害學生之隱私權、人格權。

北高行政法院認為，陳身為教師應深知「身教重於言教」之理，其不思循正當途徑取得學生家長同意，即在學生及家長不知情之情況下，擅自在教室內裝設攝影機，侵害9名學生之隱私權，校方處分沒有違誤，判決駁回陳的訴訟。