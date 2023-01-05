行政院長蘇貞昌昨天進一步宣布將發放每人6000元，國民黨主張年前發現金，但民進黨團總召柯建銘稱，「不是廟口發現金」，對此，國民黨團總召曾銘宗再次強調，柯建銘對於議程應該非常熟，絕對來得及，昨天立法院長游錫堃也說「有可能」，各位會相信老柯，還是游院長？

曾銘宗說，今天1月5日請行政院趕快把法案送來，1、2天就能完成三讀，延會到1月20日足足有餘，柯建銘說來不及，但游院長說有可能，他認為，「絕對來得及」，呼籲行政院趕快把法案送來，希望能儘速完成三讀，把特別預算送來，絕對可以在年前發現金。

至於民進黨立委高嘉瑜認為，「還税於民」是鬧劇，應該檢討行政失靈，曾銘宗說，他贊成高嘉瑜講法，預算是前1年就編，造成稅收超徵的原因有3個。

曾銘宗分析，第一，可能是經濟變化太大；第二，可能是財政部編列收入時從低編入；第三，可能是故意超收，可以做成特別預算的使用。

至於還税於民應該用哪種方式？曾銘宗說，必須多元，有些人沒有帳戶，必須去便利商店領，要兼顧全民，還有數位落差，行政機關必須做好準備。