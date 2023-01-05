現代人工作壓力大常熬夜，若一直覺得疲倦，恐是身體出狀況，家醫科醫師羅佳琳表示，一名47歲的女性上班族，從早到晚都覺得昏沉，檢查發現體內缺乏腎上腺、維他命B及維他命D，由於婦人平常最愛吃甜食，導致腎上腺不足影響隔天早上精神；維他命D缺乏，通常下午會開始覺得累，維他命B則是維持整天精神關鍵，她提醒若工作壓力大又常熬夜，維他命B、C就需要長期補充。

羅佳琳近日於談話性節目《醫師好辣》指出，婦人整天無精打采，誤以為自己肝腎有問題，到醫院掛內科門診做甲狀腺等檢查，全部都正常。醫師再驗婦人的腎上腺功能、維他命B、維他命D，卻讓她非常驚訝。

羅佳琳表示，婦人的腎上腺功能、維他命B、維他命D都明顯不足，因為腎上腺是影響人體精神的重要因素，若早上8點檢測，正常人的腎上腺數值應為10%至15%，但婦人只有5%。羅佳琳說，腎上腺不足的人，最典型的症狀是早上一定起不來，可是在中午會慢慢開始有精神，但婦人到了中午後還是很疲倦，原因在於婦人的維他命B、維他命D都缺乏。

羅佳琳說，缺少維他命B一整天會感到疲倦；缺維他命D的狀況則是下午以後會開始覺得累，由於婦人3種激素都嚴重不足，早上缺乏腎上腺、下午缺維他命D、整天還缺維他命B，使得整天都提不起勁。

羅佳琳指出，婦人還有個致命缺點是很愛吃甜食，因為吃甜食會導致腎上線不足，會影響隔天一早的精神，她要求婦人戒掉甜食，替她調理後，婦人半年內就變得精神奕奕。她提醒上班族，若工作壓力大又常熬夜，飲食也不太均衡，就需要長期補充維他命B、C，但不建議吃綜合維他命，因為這類的保健食品劑量不足，尤其是熬夜會導致體內維他命快速消耗。