五十六歲的施先生是位上班族，近來小便常尿不乾淨，剛上完廁所，才過一下子又會想尿，甚至會漏尿尿濕褲子，讓他十分尷尬，有時半夜還要起床跑廁所，嚴重影響到睡眠品質，讓他身心俱疲。經過醫師檢查後，才知道自己是「膀胱過動症」。

在台灣，約有百分二十的成人有膀胱過動症，但實際上就診的民眾並不多。其中，男女性的比率相差不大，主要與年齡老化有關。另外男性的攝護腺肥大、女性的骨盆鬆弛脫垂，也和膀胱過動症有關聯。膀胱過動症不僅影響患者的生活品質，甚而讓自尊低下、導致憂鬱症，不可不注意。

●成因：「膀胱過動症」的成因是膀胱在儲尿過程中，膀胱逼尿肌過度敏感、不正常收縮所造成。

膀胱過動症的典型症狀：

1. 急尿：有很突然、很強烈想要馬上解尿的感覺，

2. 頻尿：一天解尿次數大於等於八次，

3. 夜尿：半夜起床解尿的次數大於等於兩次

4. 急迫性尿失禁：無法控制尿急感，想要解尿時，還沒到廁所就漏尿。

●檢查：

膀胱過動症主要藉由患者的症狀下診斷，並透過詳細檢查以找出造成這些症狀的病因。

1. 詳細病史：病患可以記錄解尿日記，以協助診斷、作為療效的評估參考。

2. 安排理學檢查，確認有無神經學方面的病變，或是一些先天性的異常。以及尿動力學檢查，看排尿功能是否有異常。

3.尿液檢驗、細菌培養：是否有感染、血尿、結石或者腫瘤可能。

4.安排泌尿道超音波、男性前列腺超音波：女性可進行婦科檢查，評估是否有子宮脫垂的現象，或者有無骨盆腫瘤。

●治療：

1. 生活型態調整:

肥胖、抽菸、飲食及運動都與膀胱過動症有關。因此建議要減重、減少咖啡因的攝取，要戒菸及適度的運動。

2. 行為治療:

定時定量飲水、培養固定時間間隔排尿。其中，以膀胱訓練為例，訓練病患能夠定時解尿或者是漸進式憋尿，讓解尿間隔時間延長。目標為一天解尿次數小於八次，或解尿間隔大於三小時，且沒有尿失禁的情況發生。如此可減少急尿的發生及增加膀胱容量。

3.. 物理治療:

包含骨盆腔肌肉訓練，也就是凱格爾運動，以及後腿神經的電刺激治療。

4. 藥物：

藥物能抑制膀胱迫尿肌的不自主收縮，降低膀胱的不穩定性。目前主要使用的是「毒蕈鹼阻斷劑」，但可能會產生口乾舌燥、便秘等副作用。另外一種也是健保給付的新藥是B3 腎上腺素受體促效劑，副作用較少，效果也不錯。

5. 手術治療:

某些難以治療的病人需要考慮進一步處理。對某些病人而言，接受內視鏡肉毒桿菌注射，以抑制膀胱的感覺傳入與逼尿肌過動，可以得到不錯的成效。

少數患者，例如高齡男性的膀胱過動症常與攝護腺肥大並存。若經檢查證實有攝護腺肥大，且造成膀胱出口阻塞，膀胱內壓長期增加，膀胱逼尿肌不穩定收縮，就可以考慮接受手術。

另外，膀胱擴張術、去神經術等都是為了增加膀胱儲存尿液的功能，以改善頻尿、急尿等症狀。

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