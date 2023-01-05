大陸晶片業遭美國制裁，出口管制措施讓他們無法獲得美系技術與產品，先進製程發展受到阻礙。專家分析指出，大陸將不得不專注在成熟製程的晶片上，並提高內需的比重，而不是成為西方的代工廠。

科技網站The register報導，少了美國及歐洲廠商的設備與技術，要生產先進製程晶片相當困難，尤其荷蘭大廠艾司摩爾（ASMl）是生產3奈米、5奈米晶片所需EUV機台的唯一供應商。

研究機構IDC總監Andrew Buss表示，如果大陸晶片業無法解決技術問題，他們將不得不專注生產成熟製程晶片，例如14奈米以上的製程，這對於汽車產業在內的半導體應用仍綽綽有餘。

此外，Andrew Buss認為，未來將看到更多大陸廠商以國內業務為重，中芯也將提高內需的比重，而不是成為西方的代工廠。諮詢機構Gartner半導體與電子業務副總裁Richard Gordon也有相同看法。

Richard Gordon說：「他們的目標是在傳統製程上競爭，同時長期投資開發新技術，如果無法獲得艾司摩爾的先進製程技術，大陸需要花費至少10至15年的時間進行研發，但我相信大陸並不會放棄嘗試。」