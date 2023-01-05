大陸新冠肺炎疫情延燒，不少國家都加強防疫措施，摩洛哥為此禁止大陸旅客入境，南韓、美國、日本等則要求出示檢驗報告，台灣則針對4點直航入境者實施落地採檢。專家表示，大陸因無群體免疫，目前處於「陣痛期」，預估疫情要等到2月以後才會下降，各界雖有界線，但不至於有大影響。待大陸疫情過去，世界衛生組組（WHO）說不定可以考慮取消緊急公共衛生事件（PHEIC）。

台大兒童醫院感染科主治醫師李秉穎今接受《新聞放鞭炮》專訪表示，Omicron病毒沒有弱化，跑到大陸還是會造成許多重症死亡，因為當地具有免疫保護力的人不高，病毒沒有弱化，而是人體強化了。Omicron疫情出現後，全世界多數的人民都已有保護力，病毒再怎麼變異、免疫逃脫，增加的個案也是以輕症為主。

面對各國對大陸祭出加強防疫措施，李秉穎表示，大陸正處於疫情的「陣痛期」，可能需要幾個月的時間，不能怪大家對他們有戒心。任何一個國家發生大疫情，疫情資料又蓋牌，大家一定會有戒心、加強檢疫。台灣的做法比較好，沒有禁止入境或減少航班，旅客入境後，即便傳入社區，多數也都是輕症，國人已有群體免疫，不至於有大影響，大家可以有戒心，但不需要太嚴格的檢疫措施。

根據過去經驗，解封、新變異株出現後，疫情就會出現流行高峰，約1個半月－2個月後達到頂點，然後下降。由於大陸是去年底解封，李秉穎預估，農曆新年後、2月以後，疫情就下降。等到大陸疫情過去，WHO說不定可以考慮取消緊急公共衛生事件（PHEIC），新冠病毒可以降級。

李秉穎認為，目前的新冠疫情已趨近於感冒化而非流感化。若病毒只有在秋冬流行，重症數不超過流感，就是感冒化。全球有101種以上的鼻病毒、4種冠狀病毒都會引起感冒，並在秋冬達到高峰，但因重症比例太低，各國不會想發展疫苗對付它。

流感化則是會每年變異，引起很大的重症、死亡，因此藥廠需根據變異製造疫苗。李秉穎表示，目前已有藥廠研發新冠、流感二合一疫苗，不過他認為未來可能不需要，原因是新冠將走向感冒化，是否成真就要視未來的疫情數字而定，今年還需不需要再打加強劑，也仍待討論。