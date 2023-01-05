4日台北榮民總醫院蘇澳分院特地安排專車載李阿桃阿嬤去思思念念的地方，現場看到阿嬤開心比讚的人皆感動不已、紅了眼眶。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

榮總蘇澳分院安寧病房護理團隊終於圓了老人家的夢，為此感動不已。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮1名90歲李阿桃女士，因心臟疾病入住台北榮民總醫院蘇澳分院的安寧病房，臥床養病期間最大的心願就是能返家一趟，因李阿桃阿嬤身體健康時，最愛在南方澳港口散步、看海景；4日院方特地安排專車載阿嬤去思思念念的地方，現場看到阿嬤開心比讚的人皆感動不已、紅了眼眶。

榮總蘇澳分院安寧病房護理團隊，每日除了細心照料阿嬤外，更積極籌備帶阿嬤兜風的計畫，只為一圓老人家的心願，讓她再次展開笑顏。遂昨上午蘇榮救護車停靠在進安宮前的路旁，身體孱弱躺臥在擔架上的阿嬤，臉上掛著氧氣管、身上蓋著厚厚的保暖棉被。

在兒子蔡文生、媳婦、護理師及院方人員陪同下，讓阿嬤遠望著港口剛落成不久的南方澳跨港大橋，細細回味過往情景。大家看著阿嬤露出滿足的笑容，開心的對著鏡頭比讚、YA留影，不禁流下感動的淚水，問阿嬤「有歡喜嗎」？她開心點點頭。

蔡文生說，感謝護理師們，平時不僅把他媽媽照顧得非常好，還籌備這麼有意義、貼心的計畫；因媽媽年輕時就搬到南方澳生活，雖不是在地人，但她每天凌晨3點就到南方澳港口散步，所以對這地方有很深的情感，希望能回來看一看，昨天算是媽媽的畢業典禮；蔡說，媽媽70歲時，還會到豆腐岬游泳呢！

阿嬤的媳婦說，很感動護理師對老人家的體恤、付出許多關愛，「每次幫阿母洗好澡，還會擦身體乳液、逗老人家笑」，真的很感謝他們對老人家的付出。護理師呂淑華數度哽咽的說，因奶奶長年住護理之家很久都沒回家，為滿足她最後希望回家的心願，開心天公作美，及同仁都志願參加活動，一起圓老人家的夢。