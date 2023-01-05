宜蘭縣蘇澳鎮1名90歲李阿桃女士，因心臟疾病入住台北榮民總醫院蘇澳分院的安寧病房，臥床養病期間最大的心願就是能返家一趟，因李阿桃阿嬤身體健康時，最愛在南方澳港口散步、看海景；4日院方特地安排專車載阿嬤去思思念念的地方，現場看到阿嬤開心比讚的人皆感動不已、紅了眼眶。
榮總蘇澳分院安寧病房護理團隊，每日除了細心照料阿嬤外，更積極籌備帶阿嬤兜風的計畫，只為一圓老人家的心願，讓她再次展開笑顏。遂昨上午蘇榮救護車停靠在進安宮前的路旁，身體孱弱躺臥在擔架上的阿嬤，臉上掛著氧氣管、身上蓋著厚厚的保暖棉被。
在兒子蔡文生、媳婦、護理師及院方人員陪同下，讓阿嬤遠望著港口剛落成不久的南方澳跨港大橋，細細回味過往情景。大家看著阿嬤露出滿足的笑容，開心的對著鏡頭比讚、YA留影，不禁流下感動的淚水，問阿嬤「有歡喜嗎」？她開心點點頭。
蔡文生說，感謝護理師們，平時不僅把他媽媽照顧得非常好，還籌備這麼有意義、貼心的計畫；因媽媽年輕時就搬到南方澳生活，雖不是在地人，但她每天凌晨3點就到南方澳港口散步，所以對這地方有很深的情感，希望能回來看一看，昨天算是媽媽的畢業典禮；蔡說，媽媽70歲時，還會到豆腐岬游泳呢！
阿嬤的媳婦說，很感動護理師對老人家的體恤、付出許多關愛，「每次幫阿母洗好澡，還會擦身體乳液、逗老人家笑」，真的很感謝他們對老人家的付出。護理師呂淑華數度哽咽的說，因奶奶長年住護理之家很久都沒回家，為滿足她最後希望回家的心願，開心天公作美，及同仁都志願參加活動，一起圓老人家的夢。
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