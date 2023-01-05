金鐘獎主持人廖科溢再婚秦綾謙後，遭多名女子指控劈腿等醜聞，完美人設一夕崩塌，事後雖坦承上一段婚姻未好好經營，導致出軌偷吃，也為個人行為道歉，但推卸責任的態度讓網友相當不滿，他在沉寂28天未發聲後，再次更新貼文就是曬出和妻子在斯里蘭卡旅遊的照片，兩人還大方放閃曬恩愛，心情似乎已經不受影響。

廖科溢昨(4日)在臉書更新照片，也是繼12月8日發聲明道歉後，歷經28天再次有新的PO文，他表示：「暫別冷冽冬日，擁抱南亞島國的溫暖，捕捉Negombo漁村絕對在地的質樸；在Wilpattu National Park，嗅著那份略帶野性的氣味」，接著透露人就在斯里蘭卡，還不忘強調是今年第一站，可見旅程才剛開始，附上的照片中只見他與秦綾謙對著鏡頭微笑，夫妻倆似乎已經從風波中走出來。

廖科溢同框秦綾謙放閃曬恩愛。（圖／廖科溢臉書）

對此，網友紛紛留言力挺：「希望快回歸旅行節目主持行列」、「要好好珍惜這段得來不易的幸福美滿的婚姻」、「祝福你走過陰霾，期待看你再主持節目」、「就旅遊節目而言，真的是很棒的主持人，節目都很有深度」、「繼續做好的節目才是重點」，但也有不少網友狂酸：「準備偷吃外國妹囉，別刪留言啦」、「要幸福喔，不要再外遇了」、「傷害這麼多女人，裝沒事就能回歸，繼續賺大眾的錢」，對於這些酸言酸語，廖科溢尚未做出任何回應。