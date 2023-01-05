友達(2409)大尺寸FIDM Plus一體化顯示方案（Fully Integrated Display Module Plus），於今年的美國消費性電子大展（CES 2023）首度亮相，展現未來智慧座艙豐富精采的視覺體驗和安全智慧的創新服務。

隨著電動車、自駕車快速發展，乘客對於座艙娛樂及更直覺的智慧化服務需求大幅提升，而要滿足高品質多媒體影音及日益豐富的智慧功能，需憑藉流暢的顯示溝通介面及高效能的運算平台。友達開發的FIDM Plus一體化顯示方案，整合隱藏式鏡頭、IR感測器、環境光感測器及大尺寸內嵌式觸控，能夠完美呈現智慧座艙平台的多屏共享連動、即時導航、情境安全、影音娛樂、遊戲互動及視訊會議等功能，達到更全面的人機互動，讓駕駛及乘客於車內的工作、娛樂、生活體驗再升級。

友達指出，此次展示的FIDM Plus一體化顯示方案，搭載A柱到A柱55吋超大型曲面顯示器，採用全貼合技術，曲面面板與車艙內裝緊密貼合，兼顧美學設計與減震效果。此外，透過友達獨家AmLED顯示技術（AUO Adapative mini LED），實現高解析度、高亮度、廣色域等特性，同時以高對比、低耗能、耐候度高及強光下可視性高等優勢，提供駕駛清晰的行車資訊，而一體黑的沉浸式設計，更可達到50％以上的省電效能。

副駕駛座搭載主動式防窺面板，可自由切換防窺模式，避免分散駕駛注意力，提升行車安全。FIDM Plus並整合隱藏式鏡頭，可執行個人化臉部辨識及駕駛疲勞偵測。內建環境光感測器可依據周遭的光源，動態分區調節顯示器亮度，提供駕駛及乘客最舒適的觀賞品質。