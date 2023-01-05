42歲陳冠希過去是「香港四大美男」之一，2016年他爆出和大陸名模秦舒培交往，隔年兩人生下一女，陳冠希也浪子回頭當起好爸爸。近日有網友自曝在日本遇到陳冠希，他疑似因為拿出手機，被陳冠希盯上發生衝突，陳冠希問網友知不知道自己身分，網友竟回答是陳奕迅，雙方因此大打出手，網友還告狀被陳冠希呼巴掌、吐口水，但陳冠希暫無回應。

一名網友最近分享到日本商場陪老婆買內衣，起初是太太先認出陳冠希一家也在，接著跑去試穿內衣，該網友拿出手機本來想跟朋友分享此事，突然間陳冠希靠近問他：「你們剛才在說誰？What's my name？」網友情急之下稱是陳奕迅，陳冠希一時激動開罵：「Bitxx！My name is 陳冠希」，接著賞網友左臉一個耳光。

網友分享偶遇陳冠希起衝突。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

這時該網友的太太出現，不斷對陳冠希道歉，但仍無法止住陳冠希怒火，吐了網友一口口水，網友也回吐，讓陳冠希更火大，要網友好好當個男人，示意要去店外打一架，而警察及時出現，陳冠希便打消念頭，要網友多聽聽太太的話，且準備走人，網友因此心情大受影響，認為自己沒錯，最多就是說錯對方名字，「總不能他是個名人，我一看見他就低頭啥也不作當瞎子吧」，又稱陳冠希完全沒有道歉的意思，「簡直無語」。

其他網友回應。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

見此，有網友說：「拿出手機，沒想偷拍也沒想合影？」、「你當時有在店裡的錄像的話，可以作為證據告他人身攻擊」、「建議你微博、抖音、頭條都發一遍」、「小紅書可以標註陳冠希本人」、「覺得他好像有點自戀，為什麼大家都非得知道他是誰」、「這不太符合邏輯，如果真的只是描述這樣就發生衝突，那他大概率有點心理問題，但是其他小紅書上好多路人都有發陳冠希人很nice」。

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