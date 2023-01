42歲陳冠希過去是「香港四大美男」之一,2016年他爆出和大陸名模秦舒培交往,隔年兩人生下一女,陳冠希也浪子回頭當起好爸爸。近日有網友自曝在日本遇到陳冠希,他疑似因為拿出手機,被陳冠希盯上發生衝突,陳冠希問網友知不知道自己身分,網友竟回答是陳奕迅,雙方因此大打出手,網友還告狀被陳冠希呼巴掌、吐口水,但陳冠希暫無回應。

一名網友最近分享到日本商場陪老婆買內衣,起初是太太先認出陳冠希一家也在,接著跑去試穿內衣,該網友拿出手機本來想跟朋友分享此事,突然間陳冠希靠近問他:「你們剛才在說誰?What's my name?」網友情急之下稱是陳奕迅,陳冠希一時激動開罵:「Bitxx!My name is 陳冠希」,接著賞網友左臉一個耳光。

網友分享偶遇陳冠希起衝突。(圖/翻攝自ba哥專用微博)

這時該網友的太太出現,不斷對陳冠希道歉,但仍無法止住陳冠希怒火,吐了網友一口口水,網友也回吐,讓陳冠希更火大,要網友好好當個男人,示意要去店外打一架,而警察及時出現,陳冠希便打消念頭,要網友多聽聽太太的話,且準備走人,網友因此心情大受影響,認為自己沒錯,最多就是說錯對方名字,「總不能他是個名人,我一看見他就低頭啥也不作當瞎子吧」,又稱陳冠希完全沒有道歉的意思,「簡直無語」。

其他網友回應。(圖/翻攝自ba哥專用微博)

見此,有網友說:「拿出手機,沒想偷拍也沒想合影?」、「你當時有在店裡的錄像的話,可以作為證據告他人身攻擊」、「建議你微博、抖音、頭條都發一遍」、「小紅書可以標註陳冠希本人」、「覺得他好像有點自戀,為什麼大家都非得知道他是誰」、「這不太符合邏輯,如果真的只是描述這樣就發生衝突,那他大概率有點心理問題,但是其他小紅書上好多路人都有發陳冠希人很nice」。

