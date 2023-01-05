桃園上午8時15分發生規模3.2地震，地震深度5公里，震央在桃園市政府西南西方 17.1 公里，位於桃園市楊梅區，最大震度桃園2級，新竹縣、新竹市1級。特別的是這次地震震央在桃園，不少桃園楊梅的民眾嚇到，也有人以為發生爆炸緊急報案。對此，氣象局解釋，桃園出現地震震央很少見，但不用太擔心。

上午桃園地震不少當地民眾嚇到，以為是爆炸，紛紛到PTT上留言：「桃園抖一大下超大」、「還以為是錯覺刷了一分鐘」、「感覺爆炸，楊梅」、「楊梅感覺爆炸+1 就一個瞬間超大聲...」、「中壢就突然往下震一下，沒有搖」、「楊梅真的像有衝擊爆炸」。

南桃園民眾也紛紛在地方社團討論，楊姓民眾說整棟房子瞬間大晃了一下，還伴隨一聲巨響「以為發生爆炸」。也有不少人熱議，過往很少震央會出現在楊梅相當罕見。

氣象局表示，桃園過去較少出現地震震央，研判為一般淺層構造活動，能量釋放本來每幾年就會發生一次，近期該地再發生地震的機率也較低，不用太擔心。

警方表示，目前僅接到一通報案電話，民眾稱發生爆炸事件，大樓震動嚇人，前往現場了解後確認無爆炸情況；桃消防也說，目前未接獲相關案件通報。