通霄警分局將年1月22日至1月29日農曆初一至初八，每天早上8點到晚間6點，採部分路段實施交通管制。（通霄警分局提供／李京昇苗栗傳真）

春節將至，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香客眾多，為避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，通霄警分局將年1月22日至1月29日農曆初一至初八，每天早上8點到晚間6點，採部分路段實施交通管制，同時向苗栗縣政府申請自小客車停放拱天路（苗86線）兩側，預計可增加約200個自小客車停車位。

通霄警分局指出，管制範圍為通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制；台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放，管制時間內沙屯村內禁止大客車以上車輛進入，而交通管制時間則視人車潮狀況提前或延後。

另外，白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放，若不遵守任意停放，將依法開罰。

因應白沙屯拱天宮辦理「農曆春節新春祈福活動」，白沙屯村內停車位不敷使用，警局已向苗栗縣政府申請自小客車停放拱天路（苗86線）兩側，預計可增加約200個自小客車停車位，請前往拱天宮參香民眾可依交管人員指揮停放。

停放時間為1月22日至1月29日10時至18時，並限自小客車可停放。停放路段從鄉道苗86線起點至苗32線間路段，「苗32線至台1線」及「紅色標線」禁止停車。

通霄分局呼籲，前往進香民眾發揮公德心並遵守交通規則，配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，請勿違規停車(含臨時上、下貨物)或任意穿越馬路行為，貪圖一時方便影響他人，甚至發生交通事故，以維周邊道路交通秩序，建議民眾搭乘大眾運輸工具，避免因周邊停車空間不足而違規停車。

通霄警分局指出，警方屆時也會協請白沙屯拱天宮配合，結合民力、志工執行相關勤務等疏導交通創新精進作為，除維護民眾安全、防搶、防竊外，也執行交通疏導事項。