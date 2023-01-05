國民黨2024年正副總統參選人究竟會是誰出線，備受外界關注，前立委沈富雄與郭正亮都認為，應該會由新北市長侯友宜披藍袍挑戰總統大位，台中市長盧秀燕任其副手，沈更預言，「侯盧配」有可能會讓政黨傾向偏綠的台南市也淪陷。

郭正亮昨（4）日在中天節目《綠也掀桌》表示，若是侯友宜代表國民黨參選2024，那他的副手一定是盧秀燕，因為他們完全互補，盧是外省人又跟深藍有接觸，且身為女性還深耕中台灣，兩人搭配在結構上最加分。

沈富雄今則於廣播節目《POP撞新聞》表示，他和郭正亮的想法完全一樣，沈並提到自己前幾天在臉書貼文寫下「侯X配的X應是另有其人，而且幾乎呼之欲出」，當中所指的人就是盧秀燕，「雖然現在問盧，她絕對不會承認」。

沈富雄預言，「侯盧配」的組合，將讓藍營在除台南以外的縣市勝利，連侯友宜的故鄉嘉義縣也不例外，但由於台南現在局勢混沌不清，民進黨也有可能會淪陷。