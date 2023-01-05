揮別動盪的2022年，預估2023年的台股企業獲利有望逐季落底回溫。美國費城半導體指數昨天大漲近3%，早盤台股半導體群反彈逾1.5個百分點，台積電(2330)也站回10日線。日盛投信分析，進入2023年第一季，預計「高通膨」與「去庫存」等議題可望因基期效應緩解，有利投資市場進入起漲階段，布局策略上，在迎接「均值回歸」趨勢時，深具基本面的台灣科技股將優先擁有價值修復行情。

根據統計以定時定額方式投資加權指數十年(2012/12/31~2022/12/31)回測可發現，持有1年正報酬機率可達76%，平均報酬率12.7%，持有2年效果更優化，正報酬機率可達98%，平均報酬率可達28.2%，而持有3年正報酬機率更拉高至100%、平均報酬約41.6%，長期投資效果顯著！

日盛高科技基金研究團隊表示，台股本益比去年12月底為10.9倍左右，與之前市場危機時低點相去不遠，且為過去10年平均本益比兩倍標準差下緣，顯示指數評價已達區間低點、投資價值浮現。展望2023年全球貨幣緊縮將告終，則價值重估題材將為台灣電子股帶來上攻契機，評價修復行情可望展開。

日盛高科技基金研究團隊分析，IMF 預估全球經濟成長率於2023年落底、2024年回升，加上中國已放寬動態清零政策，有助台灣貿易回暖。聯準會升息步調在2023年首季有機會大幅放緩，台股利空因素可望觸及高峰。產業方面，電子業庫存齊消化，庫存指標拐點將至，價值重估題材將為台灣電子股帶來局機會。