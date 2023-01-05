美國儲存設備大廠威騰電子（Western Digital Corp）周三盤後股價大漲近8%，彭博援引消息人士報導，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）已經重啟與威騰電子的合併談判。

據消息指出，威騰與鎧俠在去年底重啟談判，目前仍處於初步協商階段，討論的方向為合併成為一家上市公司，但最終仍可能以破局收場。

分析師表示，一旦威騰與鎧俠合而為一，其NAND記憶體出貨量可望與產業龍頭三星電子一較高下，使市場版圖重新洗牌。

威騰與鎧俠長期建立合資夥伴關係，並合作開發了多項產品。早在2021年8月業界就曾傳出威騰打算以200億美元全股票方式收購鎧俠，且雙方已進入後期協商，惟這個合併消息最終沒有更多進展，市場認為這可能與威騰提出的要約不夠誘人有關。

之後鎧俠曾打算轉向IPO，但受到新冠疫情和美國接連使出必殺技拑制中國半導體產業影響，鎧俠在去年底宣告暫緩上市計畫。