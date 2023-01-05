美國科技業掀起裁員風暴，根據《華爾街日報》報導，美國零售巨頭亞馬遜將裁員超過1.7萬名員工，比原先計畫的人數還多，已經超過先前臉書母公司Meta的1.1萬人及其他科技廠商的裁員數字，創下目前美國科技業公開裁員的最大規模。

報導指出，亞馬遜公司去年11月時首次公告裁員計劃，當時僅預告裁員人數約1萬人，主要涉及設備業務、招聘和零售業務，知情人士透露，這個數字可能會發生變化，亞馬遜在裁掉數千人之後，公司認為未來幾周仍要繼續裁員。

知情人士指出，亞馬遜接下來要進行的裁員總數超過1.7萬人，會在未來幾周內進行。資料顯示，截至去年9月，亞馬遜員工總數為150萬，包括倉庫員工，而此次裁員主要是針對亞馬遜的企業員工。

此外，傳出雲端軟體巨擘Salesforce也準備裁員10%，並關閉部分辦公室。截至去年12月，Salesforce在全球擁有7.9萬名員工，代表這波裁員將有7000多人受影響。

半導體大廠美光（Micron）也在去年12月宣布今年將裁撤約10%的員工，估近5000人丟飯碗，並且會暫停發放獎金。