台灣最大房仲集團永慶房產集團2022慶豐收！不受2022下半年房市反轉影響，全台店數突破1,550店，居業界之冠，店數市占第一。「2022年菁英會頒獎典禮」4日擴大舉辦，集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，全台數千位房仲菁英齊聚，歡慶永慶加盟四品牌年度業績突破270億元、聯賣業績達86億元。

隨著永慶加盟四品牌的壯大，今年頒獎典禮首度移師到台北TICC國際會議中心舉辦，本屆上台接受表揚的績優經紀人、店東長也突破860人，人數之多刷新紀錄。

其中，「業績突破1億元的加盟店」高達21間店，追平2021年紀錄；而達成「千萬業績經紀人」目標的人數超過200人，顯見永慶集團建構的加盟環境，讓房仲菁英展翅高飛，無論是想創業當頭家、或拼業績的，都能擁有自己的舞台。

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，謝謝全台加盟店東長和夥伴持續跟進總部的策略，從「先誠實再成交」、「實價登錄3.0-主動揭露行情到門牌」到「誠實服務承諾」，不僅贏得客戶認同，帶動四品牌的好績效，更成為仲介楷模，促進房市政策的實行。誠實房仲時代來臨，不是口號、是消費者心之所向，沒有跟上的房仲品牌，將面臨失去消費者支持的危機。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，永慶加盟四品牌除了與集團同步，致力於提供誠實服務給消費者，更期許打造全台房仲菁英的「最強創業平台」和「最佳發展平台」，透過聯賣、系統平台、數位工具、強大品牌力和店數市佔高，帶動加盟店和經紀人的績效穩健成長。未來持續提供消費者需要的誠實服務，並且建構最強創業平台，打造消費者、加盟夥伴、產業的多贏局面。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志表示，21間年度業績破1億元的加盟店中，有9間店成立不滿3年，占比高達43%，凸顯永慶加盟總部提供資源，如跨品牌深度聯賣、持續優化的系統平台和數位工具，成就最強創業平台。永慶加盟四品牌也成為各家房仲品牌的大熔爐，21間年度業績破1億元的加盟店中，超過8成的經營團隊曾陸續在兩家以上的房仲品牌歷練過。

永慶加盟四品牌全台經管會將從1月9日展開，預計全台舉辦15場，席開1,800桌，不僅有眾多知名藝人擔當演出，還有上千個獎項等著送出，預計超過2.5萬人共襄盛舉。