路透引述兩名消息人士消息，大陸國家發改委3日與中國大唐集團、華能集團、中國能源投資公司、寶武鋼鐵集團進行商談，討論恢復進口澳洲煤炭。據了解，這4家國企將被允許購買澳洲煤炭，但僅限自己使用。

其中一名消息人士還補充說，一些中國大陸外貿商在這次會議後，開始詢問2月分澳洲煤炭價格。而熱值5500千卡的澳洲動力煤，3日離岸價為每噸135美元，到達中國大陸時的交易價格則為1150元人民幣。據中國大陸外貿商說法，這比中國大陸國內1200元左右的煤炭價格依然略微便宜，對當前中國大陸買家依然具有吸引力。

報導指出，由於預期澳洲煤炭供應增加，中國大陸最為活躍的交談期貨交割價格4日收盤時下挫2.32％。寶武集團下屬的寶鋼去年12月曾在上海證券交易所的投資者平台上表示，進口澳洲煤炭將對公司的煤炭採購和結構調整產生積極影響，也將降低寶鋼湛江基地的物流成本。

中澳兩國於2020年因新冠溯源問題、排除華為設備等政治摩擦，雙邊關係急轉直下，北京對包括煤炭、葡萄酒在內的多種澳洲商品實施限制。而在2022年夏天，澳洲新政府上台後，兩國關係出現一系列解凍訊號。當時就有消息稱，出於對俄羅斯煤炭制裁的擔憂，以及2021年夏季中國大陸多個地方出現供電瓶頸，北京正在考慮解除對澳洲煤炭的禁運。

去年12月21日，澳洲外長黃英賢與時任中方外長王毅舉行會晤，討論貿易封鎖、人權等議題。國家主席習近平也在去年11月二十國集團（G20）峰會上與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，並且都提到兩國經濟具有「高度互補性」。

中國大陸仍然是澳洲最大的貿易夥伴。中國大陸官方數據顯示，2021年雙邊貿易額高達2312億美元，同比增長35.1％，中國大陸從澳進口同比更是上升了40.6％，達到1648億美元。