桃園一名臨時工小陳（化名）午休時間趁女同事小美（化名）在工地休息，竟獸性大發企圖性侵，小美驚醒後一腳踹開他，提告求償20萬。小陳雖有意和解，但卻哭窮表示20萬太多，遭小美怒嗆「他付不起是因為他不努力」更撂狠話「如果他不和解，請法院判重一點」。最後小陳承諾分期賠償20萬，換得3年緩刑。

根據判決書，臨時工小陳2020年8月5日中午發現女同事小美獨自一人在工地休息，竟趁小美熟睡時脫下外褲及內褲後企圖性侵，正當小陳掏出生殖器即將得逞之時，小美驚醒並一腳踹開他，氣得報警提告。

小陳在一審時釋出和解意願，但認為20萬太多因此無法達成和解，反被小美怒嗆「什麼叫付不起，我就是要他賠償…他付不起是因為他不努力…如果他不跟我和解，請法院判重一點」。由於小陳過去曾因妨害性自主案件被判7年2個月徒刑，後又不知悔改企圖想性侵女同事，一審時遭依乘機性交未遂罪，判處2年2個月有期徒刑，小陳不服判決提起上訴，並在二審時同意以20萬元和解，帶著2萬元出庭，同時承諾會在1年之內分期給付剩下的18萬元，盼法官從輕量刑。

高等法院審酌雙方已達成和解共識，且小陳僅高中肄業，在工地工作月收入5萬多元，要撫養父親，改判1年8個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間應付保護管束。

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