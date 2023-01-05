曜越(3540)於CES 2023美國消費性電子展推出CTE Form Factor機殼系列，曜越2022年業績受PC產業需求不振影響基期較低，曜越對今年展望偏審慎樂觀，預期今年會比去年好。

曜越主攻高階電腦DIY市場，產品涵蓋機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體，公司今天於CES 2023美國消費性電子展推出CTE Form Factor機殼系列，曜越表示，CTE全名為Centralized Thermal Efficiency，旨在實現「高效能集聚散熱」，跳脫傳統機殼設計，CTE Form Factor機殼系列將主機板位置垂直旋轉90度，優化風流散熱通道，打造領先其他機殼的散熱配置。

曜越指出，隨著顯示卡(GPU)與中央處理器(CPU)的熱設計功耗(TDP)上升，該款系列機殼將主要熱源移近進氣口，達到精準散熱，並將中央處理器(CPU)擺放靠近前面板，且將顯示卡(GPU)移近至後面板，以提供獨立的冷空氣散熱通道。透過以上的設計擺放，提升進氣與出氣效率。

曜越CTE Form Factor機殼系列共有六種機型：CTE C750 Air、CTE C750 TG ARGB、CTE C700 Air、CTE C700 TG ARGB、CTE T500 Air、CTE T500 TG ARGB；此外，CTE Form Factor機殼系列還有專屬CT系列風扇供玩家自由搭配：12公分、14公分、黑色、白色、ARGB、非RGB等不同配置，其專屬風扇為曜越新一代PWM風扇，特別改良以提高散熱效能，每分鐘轉速可達1,500 RPM，能滿足各種情境喜好。

CTE Form Factor的C系列與T系列機殼將於2023年4月開始販售。

曜越2022年稅後盈餘為1151萬元，每股盈餘為0.16元，累計2022年前11月合併營收為28.56億元，年減28.75%，由於基期較低，曜越對今年展望偏審慎樂觀，預期今年會比去年好。