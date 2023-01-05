義大利總理梅洛尼提出將推動總統直接選舉後，學者專家提出各種看法，由於這牽涉到憲法修正，在政治上與法律上都很棘手。有學者主張總理直選，可能符合選民20年來的習慣。

在去年底的年終記者會上，梅洛尼（Giorgia Meloni）再次提到總統制議題，不論是去年9月國會大選前的競選政見，到後來向兩院發表關於信任的演講，她的想法是一致的。她再次明確提到法國半總統制可作為仿效的對象。

蟻報（Le Formiche）4日報導，著名法學家、憲法法院前院長謝爾沃（Ugo De Siervo）警告：「我預見總統制的結果將是更加集中的權力，議會的影響力將會變小。」

蟻報3日報導，憲法學家佛羅辛尼（Tommaso Edoardo Frosini）表示，大約20年來，義大利選民已習慣透過國會大選來選出行政首長，類似英國的西敏模式（Westminster model）。核心精神是由贏得選舉的政黨領袖出任總理，奉行議會至上原則的議會民主制。

佛羅辛尼建議應將總理直接選舉納入憲法，他認為總理直選將加強政府行政首長的形象和角色，行政首長將是國家政治方向的決策者，並享有某些憲法特權，如提前解散眾議院和罷免部長的權力。總統的角色和特權則保持不變，以作為中立權力和憲法的保證人。

佛羅辛尼說行政首長本應得到議會多數的支持，並認為由人民直選出的總理組成政府不是總統制，應稱為新議會制。

曾任義大利經濟發展部長的卡倫達（Carlo Calenda）4日接受「共和報」（La Repubblica）專訪時談到，他對總統制持反對立場，認為共和國總統代表中立機構，代表民族團結，必須保持原樣。優先事項是總理的直接選舉，一院制，中央政府權力的重組。

晚郵報（Corriere Della Sera）4日報導，位在羅馬的國際社會科學自由大學（Luiss）憲法學教授比富爾科（Raffaele Bifulco）說，「對我來說，仔細評估具體的歷史和制度背景是不可缺少的」。他指出美國總統制之所以能運作是因為國家幅員遼闊且聯邦制度夠成熟。即使是法國的半總統制，也是根據歷史經驗而生的。（編輯：郭中翰）1120105