葉男縱火現場。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

葉男縱火現場。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在現場查獲玻璃瓶碎片、引信等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在現場查獲玻璃瓶碎片、引信等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在現場查獲玻璃瓶碎片、引信等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄30歲謝姓男子日前介紹友人給鄰居51歲葉姓男子認識，後來謝男友人與葉男有17萬元的投資運輸生意的糾紛，葉男認為都是謝男介紹，害他血本無歸，於是今日凌晨於謝男三民區住處縱火泄憤。警方獲報調查下，鎖定縱火的葉男，並在他家中查獲玻璃瓶、棉質拖把引信等證物，全案依放火罪移送法辦。

三民區大昌二路462巷內一處民宅騎樓前，今日凌晨0時19分突然起火，屋主謝男與家人驚見家門前著火，立即打119，同時拿出滅火器控制火勢，當警消到場時，火勢已遭謝男撲滅。

事後警消處理現場時，發現有玻璃瓶脆片及拖把棉絮引信，懷疑是謝男遭人縱火，向謝男詢問是否有捷運時，謝男向警方表示，日前與鄰居50歲葉姓男子有閒聊，在談話期間得知葉男有近期想投資意圖，便向他介紹友人29歲魏姓男子認識。

後來魏男遊說葉男投資運輸生意，表示有利可圖，葉男信以為真，拿出17萬元投資，但事後卻血本無歸。

據悉，葉男曾找過魏男理論，但魏男都避不出面，葉男於是將矛頭指向謝男，認為都是謝男介紹害自己虧錢，於是今日凌晨將汽油瓶丟向他家門口，表達自己內心的不滿。

警方調閱監視器、謝男指認下，發現確實是葉男將汽油瓶丟向他家門口，於是前往案發10多公尺外的葉家，將葉男逮捕，並在屋查獲玻璃瓶數支、棉質拖把等證物，全案將放火罪移送高雄地檢署偵辦。