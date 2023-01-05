政府去年超徵稅收4500億元，行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布確定將其中1400億元「還稅於民」、普發每人6000元現金。對此，國民黨立委萬美玲不滿表示，為什麼勞保、健保缺口以及台電的損失，這些政府政策上的錯誤，要拿老百姓的錢來補，自己「不太理解」。

政府確定將普發每位民眾6000元現金「還稅於民」，仍出現許多不滿聲浪。萬美玲昨在政論節目《少康戰情室》指出，超徵金額高達4500億，除了其中700億將分配給地方，剩餘的3800億，為什麼不是整個還稅於民？政府說要補勞、健保缺口以及台電虧損等，萬美玲坦言「我不太理解」。

萬美玲直言，勞保、健保缺口以及台電的虧損，都是政策上的錯誤，過去應該做一些彌補措施時，政府通通沒有做，現在卻要拿老百姓的錢去補助，「我覺得這是我們所不能接受的」。 萬美玲認為，若真的替老百姓著想，願意把錢還稅於民，就不要把錢拿去補政府政策錯誤的缺口。