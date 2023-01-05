前副總統陳建仁以總統特使身分，赴梵蒂岡參加榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）的喪禮。（圖／教廷大使館提供）

前副總統陳建仁以總統特使身分，赴梵蒂岡參加榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）的喪禮。（圖／教廷大使館提供）

榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）的喪禮於梵蒂岡聖伯多祿大殿舉行。（圖／教廷大使館提供）

前副總統陳建仁屢傳將接任行政院長，其動向成政壇焦點。最新消息指出，陳於羅馬時間昨（4）日下午飛抵梵諦岡，以總統特使身分參加榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）的喪禮。依中央社報導，陳建仁先瞻仰本篤十六世儀容後，預計今日將出席由教宗方濟各（Pope Francis）親自主持的喪禮，代表台灣表達最深摯的哀悼。

該報導指出，陳前副總統一行在教廷禮賓官員安排下，於昨日下午2時45分抵達梵蒂岡聖伯多祿大殿，前往先教宗本篤十六世遺體旁的特使專區瞻仰遺容以及祈禱。他在聖伯多祿大殿內，代表總統蔡英文與台灣政府及人民，向教廷國務院表達誠摯哀悼，瞻仰遺容及祈禱歷時15分鐘，氣氛莊嚴肅穆。身為虔誠天主教徒的陳與近日前來瞻仰遺容的數萬民眾，一同從內心誠心祝禱。

報導並指，教廷禮賓官員表示，自1月2日上午9時至本日晚間19時對外開放瞻仰遺容，至今3天至本日中午已累積超過15萬民眾排隊前來瞻仰先教宗。期間有教宗方濟各、義大利總統、總理、德國總統、教廷部會首長、樞機主教等前來致哀。教廷也特別感謝台灣重視本篤十六世的喪禮，以及感謝前副總統陳建仁千里迢迢，專程搭機前來。