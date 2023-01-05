有的人天生好奇心強烈，對於沒碰過的事物會感到特別興奮，並有著極大興趣，就算要冒點險，他們也非常願意，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、水瓶座、射手座喜歡嘗試各種新的事物，只要是有興趣的，都很樂於投入時間和心思。

▍雙子座

雙子座時常求知慾旺盛、好奇心強烈，對於沒碰過的事物、接觸過的人，有極大的興趣，就算要冒點險，也願意嘗試看看，他們為興趣而活，只要是有興趣的，他們都樂意投入時間心思。

▍水瓶座

水瓶座不會介意旁人的眼光，也不會給自己設立各種限制，因這不是水瓶座的風格，他們喜歡體驗各種人生況味，只要有機會，就想到大千世界中去增長見聞、豐富閱歷，越有挑戰帶點冒險的事，越能激發動力，非要試一下不可。

▍射手座

射手座樂於嘗試新事物、敢於挑戰未知，這是他們的特點，一向給人活力滿滿、熱情的感覺，他們不甘心過著平淡的生活，喜歡追求不一樣的人生體驗，而冒險，能滿足他們的心理欲求。