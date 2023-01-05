上市建商興富發旗下潤隆建設投資興建的新店碧潭水岸豪宅「國賓大苑」，2013年申請建照變更時，承辦的新北市工務局公務員疑涉變更使用執照加註事項，刪去「禁止分戶出售」相關字句，使得該建案得以分戶申請門牌，協助潤隆建設將「旅館用地變豪宅」，檢調估計共圖利潤隆40.5億，潤隆藉此銷售40戶獲利20.1億。其中有12人因潤隆廣告不實提告，潤隆董事長蔡聰賓被控詐騙6.2億。台北地檢署5日依偽造文書、詐欺、圖利等罪起訴蔡聰賓5官商。

檢方起訴的5人，分別是蔡聰賓、時任新北市工務局施工科使照股技士潘仕傑、施工科使照股股長邱柏霖、施工科長曾維良、參與起造國賓大苑建案的明緯建設實際負責人王文宏。

位於新北市新店區的「國賓大苑」，在碧潭附近，號稱戶戶有碳酸氫鈉溫泉。檢調接獲檢舉，該建物申請建照過程，疑有官商勾結不法情事，查出當年承辦的新北市工務局技士潘仕傑等多名公務員，於2013年間涉嫌變更使用執照加註事項，刪去「禁止分戶出售」相關字句，使得該建案得以分戶申請門牌，協助潤隆建設將「旅館用地變豪宅」。潤隆建設因此出售40戶，不法獲利20億1406萬元，估計公務員圖利潤隆40億5262萬多元。