新竹放棄辦WBC熱身賽 高虹安：球場挖到20公分廢棄磚塊

新竹市長高虹安5日一早舉行記者會，針對WBC熱身賽是否登陸新竹棒球場進行說明。高虹安指出，在會勘過程中，為了解決排水問題隨機挖取淺層土壤，竟驚見廢棄磚頭、石頭和電線，且隔了一晚電線不知為何被移除，她鄭重宣布，不會再爭取WBC在新竹舉辦。

外界相當關心，新竹棒球場是否有機會爭取WBC熱身賽，高虹安說明，新竹棒球場預算一路追加，讓民眾有相當多疑慮，但去（2022）年7月仍如期開賽未延後，讓中職球員遇到受傷狀況，市府雖在12月7日宣布改善完成，但MLB專家到場仍找出相當多缺失。

高虹安也提出影片和照片，指出12月14日MLB專家場勘時，發現草皮生長狀況非常差， 灑水器灑水30分鐘即造成嚴重積水，顯見排水坡與草皮、土壤排水效能糟糕，且據場務人員回報，積水排除需要半天。

根據會勘人員的說法，這種水量就算有積水也該在1小時內排掉，因此MLB場務專家評估無法在2個月內完成修繕。更離譜的是，後續在土壤採樣過程中，還陸續挖到不應存在球場土層中的近20公分廢棄磚塊、3公分以上的石頭和磚頭，以及廢棄電線。

「球員受傷真的不是意外造成的」，高虹安直言，淺層土壤有這麼多磚頭、石頭，球場本身根本不合乎規定，沒辦法讓球員安全地在球場上比賽。高虹安也拿出合約針對草皮規範，整地部分應打鬆土層10公分，不能有3公分以上的石頭，但隨機挖取淺層土壤就發現很大問題，「這明顯是偷工減料、違反設計圖」。

高虹安也點出前市府缺失、遺留複雜合約關係，使得市府後續面臨違約訴訟，目前檢調已立案調查，市府將全力配合，主動將證據送交地檢、政風和監察院。

最後，高虹安也宣布，10天來市府很努力想改善，但缺失真的很多，不能讓選手冒這樣的風險，也趕不上在1月中前完成場地安全的驗收，因此不會再爭取WBC熱身賽在新竹市舉辦。