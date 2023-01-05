國發會公布2022年11月台灣景氣對策信號，景氣燈號由黃藍燈轉為藍燈，為2018年11月以來首次，領先、同時、落後指標連續三個月同步衰退，反映景氣低迷。不過統計領先指標落底後一年，台股大盤有逾三成平均漲幅，若從景氣循環角度思考，投資人可持續留意領先指標所反映的相對低點進場位置，並透過元大台灣50(0050)等市值型ETF分批布局。

2022年11月景氣對策信號轉藍燈，綜合判斷分數從前值18分降到12分，其中領先指標由96.46降至95.7，為2021年11月以來連續12個月下降；同時指標由94.96降至92.92，為2022年2月以來連續9個月下降；落後指標則是由103.03微幅降為102.82，為2022年8月起連3個月下降。9項指標共有3項走弱，分別為受全球去庫存影響的海關出口值、增速放緩的機械及電機設備進口值，以及海外終端需求疲弱造成批發衰退的批發零售及餐飲業營業額。

元大台灣50 ETF研究團隊分析，2022年11月領先指標、同時指標、落後指標連續三個月同步走弱，股市仍面對一定波動風險，未來領先指標的落底狀況將是股市回升的重要依據之一。從長期走勢觀察，領先指標與台灣GDP年增率的落底時間幾乎一致，當領先指標落底後，平均0.73個月台股大盤就會觸底，且接下來的一年平均漲幅為35.8%，11次歷史經驗有10次為正報酬，正因為這樣的高相關性，加上景氣循環谷底為股市更佳進場機會，建議可透過0050等市值型ETF分批布局。

0050為台股第一檔ETF，截至2023/1/4規模2537億為最大境內基金，每月定期定額交易戶數16.4萬人為全台股最多，超越台積電、玉山金、兆豐金等傳統存股標的。元大台灣50 ETF研究團隊指出，0050以上市市值前50大權值股為成分股，並會定期汰弱留強，跟隨台股產業成長，市值型ETF特性相對於產業型、主題型ETF，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色，更適合在股市相對低點布局。

0050 2023/1/4收盤價為110.5元，對於習慣買整張的小資族，也有成分股組成相近，但股價只有約四分之一，有「小0050」之稱的元大臺灣ESG永續(00850)可以選擇。00850網羅台灣各產業的ESG資優生，由於台股市值前段班企業多在ESG領域有卓越成績，因此00850的主要持股與國民ETF 0050高度相似。在ESG特色加上平易近人的價格下，00850長期深獲小資族青睞，為證交所定期定額交易戶數前十的ETF。