菲律賓總統小馬可仕訪問大陸，昨天和大陸主席習近平會晤，雙方發表《中菲聯合聲明》，大陸官媒新華社今天披露聲明全文、共28條。針對各界關注的南海爭議，聲明強調，期盼早日達成「南海行為準則」，雙方同意在《南海各方行為宣言》以及《聯合國憲章》和1982年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式處理爭議。雙方還決定，建立中國外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制。

聲明指出，中菲兩國元首就南海局勢深入坦誠交換意見，強調南海爭議不是雙邊關係的全部，同意妥善管控分歧。雙方重申維護及促進地區和平穩定、南海航行和飛越自由的重要性，同意在《南海各方行為宣言》以及《聯合國憲章》和1982年《聯合國海洋法公約》基礎上，以和平方式處理爭議。

聲明指出，兩國元首強調《南海各方行為宣言》對於維護南海和平穩定的重要意義，憶及2022年11月11日在柬埔寨金邊通過的《紀念〈宣言〉簽署二十週年聯合聲明》，承諾繼續全面有效完整落實《宣言》，推動按照相互商定的時間進度，早日達成有效、富有實質內容、符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。

聲明指出，兩國元首一致認為建立信任措施有助於增進互信，肯定中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制的重要作用。雙方決定建立大陸外交部邊海司與菲律賓外交部海洋司直接溝通機制。

聲明說，雙方認識到兩國海警開展務實合作的重要作用，重視並同意盡早召開中菲海警海上合作聯合委員會第四次會議，適時舉行年度防務安全對話。

聲明指出，兩國元首重申1975年中菲建交聯合公報等文件精神，包括通過和平方式解決一切爭端、相互尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政等。菲律賓重申恪守一個中國政策。

此外，中菲雙方承諾深化農業、基建、能源和人文四大重點領域合作，並在國防、安全、科技、貿易和投資等領域拓展更多合作途徑。

聲明指出，中菲雙方同意進一步發展雙邊貿易，爭取恢復並超越疫情前雙邊貿易額。雙方強調促進貿易平衡的重要性，將為菲方出口產品擴大市場准入。雙方歡迎深圳證券交易所同菲律賓證券交易所新簽合作諒解備忘錄，進一步深化兩國資本市場合作。雙方歡迎簽署一系列商業領域合作協議，為兩國經濟增長和發展提供助力。雙方將繼續在雙邊和地區層面促進可持續和包容性貿易，加強在數位經濟和綠色發展領域的合作。

聲明指出，雙方同意加強農業合作，簽署多份農業合作文件，包括中菲農漁業合作行動計劃（2023－2025）、中菲農業技術中心第三期技術合作項目交接證書和菲律賓鮮食榴蓮輸華檢疫議定書。菲律賓感謝中國政府提供急需農用物資。

聲明指出，雙方高度重視基礎設施建設，願持續深化共建「一帶一路」倡議和「多建好建」規劃對接，高質量推進基建項目合作，促進經濟增長。雙方續簽「一帶一路」合作諒解備忘錄，簽署帕西格河橋梁項目框架協議和中方援菲基建項目交接證書，並就支持菲律賓基礎設施建設相關貸款協議交換意見。雙方將進一步深化基礎設施建設合作，打造達沃－薩馬爾大橋等重點工程，在商定的地點探討開展經貿創新發展合作，共同維護產供鏈穩定。

聲明指出，在油氣合作領域，雙方同意牢記2018年簽署的《中華人民共和國政府與菲律賓共和國政府關於油氣開發合作的諒解備忘錄》精神，在已有成果基礎上，盡早重啟海上油氣開發磋商，造福兩國及兩國人民。雙方將在太陽能、風能、電動汽車、核能發電等領域探討合作。

雙方同意進一步擴大環境保護、海洋經濟等領域涉海務實合作，加強海洋垃圾、微塑膠治理等領域合作，致力於在兩國沿海城市間建立合作夥伴關係。

聲明指出，雙方重申持續加強教育合作的重要性，以推動兩國青年和專業人士增進瞭解、深化共識。雙方同意探討商簽合作開展菲律賓中小學中文教育項目的諒解備忘錄、加強農業技術教育合作的諒解備忘錄、高等教育合作備忘錄等協議。雙方同意就教育政策制定與監管加強溝通合作，確保高質量推進各自高等教育體系建設。

聲明指出，雙方認識到人文交流對增進雙方相互瞭解的重要作用，歡迎簽署中菲旅遊合作諒解備忘錄執行計劃，承諾將致力於推動遊客人數和兩國各城市特別是首都之間直航航班恢復至疫前水平。雙方同意進一步加強地方間合作，推進兩國友好省市間務實合作和友好交流。

聲明指出，雙方強調科技創新的重要性，並就大陸東協科技創新合作優先領域交換意見。雙方同意探討開展氣象合作、航天測控合作等領域合作。雙方願積極考慮建立火箭發射信息通報機制，在火箭殘骸回收返還方面開展合作。

聲明指出，雙方積極評價抗擊新冠疫情合作，特別是在疫苗採購方面的合作，同意進一步加強疫苗研發生產等公共衛生領域合作。雙方支持建設東盟公共衛生應急和新發疾病中心。

聲明指出，兩國元首歡迎在中國東協全面戰略夥伴關係框架下加強大陸東協合作，落實好大陸東協建立對話關係30週年紀念峰會共識。菲律賓重視中國提出在本地區共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」。雙方期待在此框架下拓展區域合作，聚焦貿易和投資自由化便利化、新型工業化、數位化、低碳化和農業現代化五大願景，促進經濟社會發展與互聯互通。