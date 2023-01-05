台股加權指數5日開高在14,285.12點，權王台積電（2330）開在459元，較4日上漲9.5元，大型權值股鴻海（2317）、台達電（2308）、台泥（1101）跟進上漲，美國消費電子展（CES）5日開展，指標股宏達電（2498）早盤股價向上推升，帶動相關概念股走揚，台股早盤指數漲幅擴大，大漲逾130點。
聯準會（Fed）會議記錄顯示，所有央行官員都不認為，今（2023）年應當降息，數據也暗示，就業市況依舊強勁，這讓美國四大指數漲幅略微收斂，惟半導體類股依舊大漲。
道瓊工業平均指數1月4日終場上漲0.4％（133.4點）、收33,269.77點。那斯達克指數上漲0.69％（71.78點）、收10,458.76點。費城半導體指數上漲2.74％（68.47點）、收2,569.46點。
大型本土投顧指出，護國神山台積電12日法說，將為此輪的科技股財報揭開序曲，市場如何解讀及消化這些數據將非常關鍵，農曆年台股封關期間適逢美科技股財報發布，此次台積電的法說會後的市場反應，勢必會牽動投資人假期間持股意願。
第一金投顧指出，政府宣布每人發放6,000元，帶動內需股上漲，不過，因農曆春節封關日將近，整體量能偏低，選股上回歸基本面，切勿追高殺低，短線可留意12月營收或第四季營運創高等題材類股，長線聚焦公司體質穩健、成長產業趨勢、高殖利率等族群，伺機布局。
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