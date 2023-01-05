女星白冰冰日前於花蓮跨年晚會上穿著「孔雀裝」獻唱，並以「演歌」風情重新詮釋近期因Netflix日劇而重新爆紅的宇多田光經典歌曲〈First Love〉，獨特的歌唱風格引發網友熱議，被封為「TW ICE」熱唱的影片也在網路瘋傳，造成大量討論。面對近日的高度關注，白冰冰本人也於臉書上發文分享自己的心情。

「演歌」版〈First Love〉影片瘋傳 網路聲量一夜飆破2萬筆

在跨年夜上白冰冰以一首〈First Love〉風靡全網，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「白冰冰」近一週的網路聲量高達33,892筆，並且在跨年夜後的1月1日達到高峰（20,191筆）。此外，在近一週的熱門關鍵字中也出現了「love」、「初戀」、「失戀」、「演歌」、「宇多田光」、「花蓮」、「跨年」、「跨年夜」等字詞，顯見這次跨年演唱會的超高討論度。

「初戀」變「失戀」？白冰冰PO出中譯歌詞版：自行體會

在昨（2）日白冰冰也於臉書發文，對各界的關注和討論表達感謝，「感謝各媒體青睞，感謝所有觀眾關注到了這首First Love！」同時也表示「這輩子大概是這兩天受到最多讚揚」，並且提到了自己在這次跨年演出中不僅花費許多時間準備服裝，更練習了自己從沒想過要挑戰的新式情歌。

面對部分網友覺得她把「初戀」唱成「失戀」，白冰冰也高EQ也附上帶有中文翻譯歌詞的影片，希望大家從中自行體會歌曲的情感，「每個人對感情的看法不同，有人淡薄、有人濃烈，其實很多女生面對愛情，都是傻的！在愛情路上跌倒了，也都是會哭、會難過的！」

原本想挑戰唱跳！演唱〈First Love〉靈感居然來自賈永婕

據《自由時報》報導，白冰冰受訪時表示自己原本想挑戰「唱跳」，後來恰好看見賈永婕分享看完Netflix日劇《First Love 初戀》後的感動心情，才有了在跨年夜上演唱〈First Love〉 的念頭。報導中指出，白冰冰還特別在事前研究了日文歌詞，面對部分網友覺得她唱得「太悲情」，她表示這首歌的確是在講「失戀」的心情，同時強調藝術是無法鑑定的，「喜歡的就喜歡，不喜歡就不喜歡。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月27日至2023年01月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『白冰冰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。